Autostrade, Salvini: “Su alcune tratte valutiamo il superamento dei 130 chilometri orari”

ROMA – Superare il limite di velocità di 130 chilometri orari in alcune tratte, dove ci siano molte corsie a disposizione e dove le statistiche degli incidenti restituiscano dati minimi, pressochè pari allo zero. A sostenere l’idea è il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che questa mattina ne ha parlato nel corso di un’intervista a Radio 24. “Sono convinto- ha detto Salvini- che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri paesi europei possa essere preso in considerazione”.

NO GROSSA CILINDRATA PER 3 ANNI E PENE PIÙ SEVERE PER GUIDA CON CELLULARE

Salvini è poi tornato a parlare del disegno di legge sulla sicurezza stradale, annunciato per la prossima settimana. Ha infatti aggiunto: “Intanto quello che porto prevede per i neo patentati l’impossibilità di guidare per i tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per guida con il telefonino”.

