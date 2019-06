VIDEO | Nilde Iotti, l’eredità della “signora della Repubblica”

È proprio il “grande rispetto delle Istituzioni, la capacità di dialogo, la difesa della Costituzione” ha ricordato Livia Turco “l’eredità alla quale esser grati, oltre al fatto che era un’europeista convinta, un aspetto molto poco conosciuto”. Poco conosciuto come il privato di una donna che nel suo amore per Palmiro Togliatti aveva messo in gioco la sfida alle regole del tempo e aveva pagato un ostracismo, anche nel suo stesso partito.

È la figlia adottiva, Marisa Malagoli Togliatti, a ricordare l’unione familiare in cui è cresciuta, le “conversazioni tra amiche” di Nilde Iotti: aspetti che sono rimasti “sconosciuti ai media e ai cittadini”. È il volto pubblico a scolpire la memoria di Nilde Iotti. La sua storia di dirigente comunista, ma è anche il suo privato a riassumere posizioni che andavano oltre i codici del tempo.

“Eguaglianza tra coniugi e tra figli”, ha ricordato Giuliano Amato nel suo intervento- erano l’idea di famiglia che aveva Nilde Iotti e fu determinante il suo voto per bocciare la posizione dell’Assemblea Costituente sull’indissolubilità del matrimonio. Il divorzio- ha rimarcato Amato- era un bel problema anche per il Partitio Comunista”.

È la lettera di Marisa Rodano a ricordare gli aspetti più intimi di una Nilde Iotti “ottima cuoca, che portava frappe alle riunioni all’arrivo del Carnevale, che aspettava l’autobus per andare a passeggiare con Togliatti, premurosa e calma nelle lunghe camminate in Val D’Aosta“. La sensazione, come ha spiegato la storica Tiziana Noce, è che “non si possa dividere il privato dal pubblico di questa figura emblematica della storia italiana”: una donna tutta orientata al rispetto sacro della vita istituzionale e delle “ragioni degli altri” come ha ricordato Giuliano Amato criticando lo spirito della vita politica attuale.

“Sembra di vederla qui, seduta in prima fila- ha detto Livia Turco- a difendere come una guerriera la Costituzione, con la stessa volontà riformista di allora. Non si definì mai femminista, ma fu sempre legata alle donne e la sua azione politica, la sua stessa vita di donna fu spesa per difenderne i diritti”. È il suo discorso, letto da Monica Guerritore, a chiudere il convegno e a lasciare un “messaggio ben chiaro- come ha sottolineato la storica Tiziana Noce- a noi, donne di oggi”.