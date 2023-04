Giornata della Terra, la programmazione speciale di Netflix

ROMA – Il 22 aprile è la Giornata della Terra. Per l’occasione ‘green’, Netflix ha lanciato una programmazione speciale per riflettere sull’ambiente, sulla sostenibilità, sulla salvaguardia del Pianeta e, perché no, sulle azioni quotidiane di ogni essere umano. Da ‘Don’t Look Up’ al documentario vincitore dell’Oscar 2023 ‘Raghu, il piccolo elefante’: ecco tutti i titoli tra film e serie.

NETFLIX CELEBRA LA TERRA CON UNA PROGRAMMAZIONE SPECIALE

RAGHU IL PICCOLO ELEFANTE (DOCUMENTARIO VINCITORE AGLI OSCAR 2023)

Nell’India meridionale la coppia formata da Bomman e Bellie dedica la propria vita alle cure di un piccolo elefante rimasto orfano.

IL NOSTRO PIANETA – DOCUSERIE IN COLLABORAZIONE CON IL WWF (2019)

Dagli ideatori della premiata serie ‘Pianeta Terra’, ‘Il nostro Pianeta‘ in otto parti esplora le meraviglie uniche e preziose delle nostre bellezze naturali. In collaborazione con il World Wildlife Fund (WWF) e con la voce narrante di Sir David Attenborough, lo show abbina fotografia e tecnologia sorprendenti a una panoramica inedita delle zone selvagge rimaste sulla Terra e degli animali che le abitano. La registrazione di questo ambizioso progetto è durata quattro anni e si è svolta in 50 Paesi diversi di tutti i continenti, dove gli oltre 600 membri della troupe hanno collezionato più di 3.500 giornate di riprese. Le protagoniste sono la ricchezza e la varietà degli habitat di tutto il mondo, dalla natura più remota dell’Artico alle misteriose profondità oceaniche, passando per i maestosi paesaggi africani e le ricchissime foreste del Sud America

SWEET TOOTH – SERIE TV (IN USCITA IL 27 APRILE LA S2)

Tratta dalla serie di libri di DC Comics e scritta da Jeff Lemire, ‘Sweet Tooth’ racconta di Gus e i suoi compagni ibridi imprigionati dagli Ultimi uomini per cercare una cura per l’Afflizione. Per salvare i suoi amici, Gus deve trovare nuove forze mentre scopre l’origine del Grande Crollo.

All’incalzare di una nuova ondata dell’Afflizione, Gus (Christian Convery) e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh (Adeel Akhtar), che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un’angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d’adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte. La produzione esecutiva è di Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell e Linda Moran. La serie è prodotta da Warner Bros. Television.

IL MOSTRO DEI MARI – FILM D’ANIMAZIONE (2022)

Avventura, false credenze che fanno scoppiare guerre senza fine tra umani e mostri marini, galeoni che solcano l’oceano profondo e la purezza dei bambini che in questa storia, ma come spesso accade nella realtà, sono più inclusivi e maturi degli adulti. E ancora, la tematica del cambiamento, dell’accettazione, dell’ecologia e delle guerre volute da pochi ma che comportano il sacrificio di molti. Tutto questo ne ‘Il mostro dei mari’ con la regia del premio Oscar Chris Williams (co-regista di ‘Bolt: un eroe a quattro zampe’, ‘Big Hero 6’ e ‘Oceania’). Nel cast delle voci italiane ci sono Claudio Santamaria, Diego Abatantuono e Giulia Stabile.

La storia parte con una delle tante missioni della nave ‘Inevitabile’. Jacob Holland sta per ereditare il galeone dal capitano Crow, suo mentore. Prima del passaggio di testimone, i due e il resto della ciurma hanno un’ultima missione da compiere: uccidere il mostro Furia Rossa. Sono loro gli eroi del reame, soprattutto agli occhi dell’orfana Maisie Brumble, che ha perso i genitori impegnati nelle missioni in mare. La piccola vuole seguire le orme di mamma e papà ma anche del suo mito Jacob e così s’imbarca clandestinamente sulla leggendaria nave. In questo epico e avvincente viaggio Holland, diviso tra il non voler deludere il suo mentore e il voler seguire l’intuito di Maisie, impara a guardare i mostri dei mari con occhi diversi grazie alla bambina. Le sorti della storia cambiano e i colpi di scena sono sempre pronti a sbucare fuori dalle acque profonde.

DON’T LOOK UP – FILM (2021)

Il premio Oscar Adam McKay ha diretto ‘Don’t Look Up’. Il disaster movie vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra. Nel cast anche Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica.

MINIMALISMO – IL MENO È ORA – DOCUMENTARIO (2021)

Il titolo del film si ispira alla nota massima ‘Il meno è più’, resa famosa dall’architetto Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) che usava questo aforisma per descrivere la sua estetica. La sua strategia consisteva nel disporre i componenti necessari a una costruzione in modo da creare un’impressione di estrema semplicità. I minimalisti hanno rielaborato questa frase per promuovere una svolta nella cultura consumistica di oggi: il meno è ora.

ZAC EFRON: CON I PIEDI PER TERRA – DOCUSERIE (2022) CON UNA PUNTATA DEDICATA ALLA SARDEGNA NELLA S1

In questa nuova stagione l’attore premio Emmy Zac Efron attraversa l’Australia con l’esperto di wellness Darin Olien alla ricerca di stili di vita sostenibili e salutari. I conduttori mostrano agli spettatori località straordinarie dove cercano pratiche sostenibili che siano educative e illuminanti, mettendo in primo piano il cibo, la cultura e le usanze locali durante l’intero viaggio.

I PARCHI NAZIONALI PIÙ BELLI DEL MONDO – DOCUSERIE (2022)

Una serie epica in cinque parti con la voce di Barack Obama che invita gli spettatori a celebrare e scoprire le meraviglie delle zone incontaminate e dei parchi nazionali più belli del nostro pianeta.

È una serie mozzafiato in cinque parti con la voce narrante di Barack Obama che invita gli spettatori a immergersi nei paesaggi incontaminati dei parchi nazionali più iconici del nostro pianeta. Viaggiando per cinque continenti, la serie è un tripudio di meraviglia, umorismo e ottimismo. Ogni episodio esplora il nostro rapporto mutevole con la natura e racconta la storia di un parco nazionale attraverso le vite degli animali che vi abitano: dai più imponenti a quelli minuscoli. Dalle acque della Baia di Monterey in California, alla terra rossa brillante del Parco Nazionale dello Tsavo in Kenya, passando per le lussureggianti foreste pluviali del Parco Nazionale Gunung Leuser dell’Indonesia fino al maestoso terreno della Patagonia cilena e non solo: lo show è un invito a entrare in contatto con la natura e a preservare questi luoghi per le generazioni future.

UNIVERSO SVELATO – DOCUSERIE (2022)

Questa inedita serie in sei parti di BBC Studios narrata dal premio Oscar Morgan Freeman presenta un’avventura epica in corso da 13,8 miliardi di anni. Abbinando incredibili immagini della flora e fauna selvatica con effetti speciali strabilianti, la serie accompagna gli spettatori in un affascinante percorso per esplorare i legami esistenti nel mondo della natura. Dalla creazione del sole alla nascita di una tartaruga marina, ‘L’Universo svelato’ utilizza un processo di animazione rivoluzionario per rappresentare le spettacolari forze celesti che hanno generato il nostro sistema solare, mentre telecamere moderne e la tecnologia CGI portano il pubblico a pochi passi da alcuni tra i più leggendari e affascinanti animali del pianeta.

L’ISOLA DEI LUPI – DOCUSERIE (2022)

Dove le vaste distese acquatiche del Pacifico incontrano la natura selvaggia del Canada si trova una misteriosa isola avvolta da nebbia e nuvole, protetta da alcuni dei mari più impetuosi del mondo. Ma guardando più da vicino emerge qualcosa di ancora più straordinario: una comunità di carismatici animali, che aspettano solo di accompagnarci alla scoperta del loro territorio. Unisciti alla lupa Cedar, all’aquila Spiro, alla lontra marina Sky e e al resto dei loro vicini sull’isola di Vancouver in questa serie narrativa dalle immagini mozzafiato doppiata nella versione originale da Will Arnett.

DAVID ATTENBOROUGH: LA VITA A COLORI – DOCUSERIE (2021)

David Attenborough attraversa il mondo passando dalle foreste pluviali in Costa Rica alle innevate Highlands scozzesi per svelare per la prima volta le straordinarie tecniche con cui gli animali utilizzano i colori.

Una nuova e incredibile serie in tre parti debutta in occasione della Giornata della Terra. David Attenborough attraversa il mondo passando dalle foreste pluviali in Costa Rica alle innevate Highlands scozzesi per svelare per la prima volta le straordinarie tecniche con cui gli animali utilizzano i colori. Tramite una rivoluzionaria tecnologia di riprese ideata specificamente per questa serie, gli spettatori scoprono come i colori invisibili all’occhio umano giocano un ruolo fondamentale nelle interazioni animali. Da segnali ultravioletti che sembrano magici sulle ali delle farfalle alla funzione sorprendente ma cruciale delle strisce di una tigre del Bengala, stiamo per entrare in un misterioso mondo di colori.

ANIMAL: IL MERAVIGLIOSO REGNO ANIMALE – DOCUSERIE (2021)

Ci sono creature che catturano la nostra attenzione a causa della loro brillante intelligenza, dell’incredibile abilità nella caccia o per alcune caratteristiche sorprendentemente umane. Il nostro viaggio alla scoperta della loro vera natura è solo agli inizi. Attraverso l’uso delle ultimissime tecnologie di ripresa, ANIMAL: IL MERAVIGLIOSO REGNO ANIMALE usa uno stile moderno per descrivere da vicino otto carismatiche famiglie del regno animale. Immagini fantastiche, suoni avvolgenti e le ultime scoperte scientifiche ci permettono di entrare nel loro mondo e capire cosa le rende uniche. Una leonessa madre, una famiglia di cani selvatici, un cucciolo di canguro e un giovane polpo gigante del Pacifico sono solo alcuni dei protagonisti della serie e ogni puntata è incentrata su uno di loro. Scopriremo anche altre specie carismatiche in un viaggio emozionante, coinvolgente e illuminante attraverso la più bella natura selvaggia sulla Terra.

CUCCIOLI NELLA NATURA – DOCUSERIE (2022)