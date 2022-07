ROMA – Arriva oggi su Netflix il film d’animazione ‘Il mostro dei mari‘, con la regia del premio Oscar Chris Williams (co-regista di Bolt: un eroe a quattro zampe, Big Hero 6 e Oceania). La pellicola vede il debutto di Giulia Stabile al doppiaggio. La ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi presta la sua voce alla giovane Vedetta dell’Inevitabile.

GIULIA STABILE: MI SONO DIVERTITA TANTISSIMO

“Appena sono entrata in sala doppiaggio avevo un po’ di ansia e mi vergognavo un po’. Appena mi sono lasciata andare mi sono divertita tantissimo. È un’esperienza che rifarei sicuramente”, ha detto Giulia all’agenzia Dire.

'Il mostro dei mari', Giulia Stabile: "Siate curiosi, fuori c'è un mondo vario" from Agenzia DIRE on Vimeo.

“Questo film ci fa riscoprire il bello dell’esplorazione e del conoscere. È importante mostrare questo oggi ed è bello se fossimo più curiosi per scoprire che al mondo non ci siamo solo noi. Ci sono tante persone, tante cose che vanno avanti, tanti cambiamenti. Sarebbe bello che tutti ci accorgessimo di questo”, ha sottolineato la ballerina.

IL MOSTRO DEI MARI

Avventura, false credenze che fanno scoppiare guerre senza fine tra umani e mostri marini, galeoni che solcano l’oceano profondo e la purezza dei bambini che in questa storia, ma come spesso accade nella realtà, sono più inclusivi e maturi degli adulti. E ancora, la tematica del cambiamento, dell’accettazione, dell’ecologia e delle guerre volute da pochi ma che comportano il sacrificio di molti.

La storia parte con una delle tante missioni della nave ‘Inevitabile’. Jacob Holland (doppiato da Claudio Santamaria) sta per ereditare il galeone dal capitano Crow (doppiato da Diego Abatantuono), suo mentore. Prima del passaggio di testimone, i due e il resto della ciurma hanno un’ultima missione da compiere: uccidere il mostro Furia Rossa. Sono loro gli eroi del reame, soprattutto agli occhi dell’orfana Maisie Brumble, che ha perso i genitori impegnati nelle missioni in mare. La piccola vuole seguire le orme di mamma e papà ma anche del suo mito Jacob e così s’imbarca clandestinamente sulla leggendaria nave. In questo epico e avvincente viaggio Holland, diviso tra il non voler deludere il suo mentore e il voler seguire l’intuito di Maisie, impara a guardare i mostri dei mari con occhi diversi grazie alla bambina. Le sorti della storia cambiano e i colpi di scena sono sempre pronti a sbucare fuori dalle acque profonde.

