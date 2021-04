Acquaroli: “Nelle Marche è scesa la curva epidemiologica, ma terapie intensive ancora sotto pressione”

ANCONA – “C’è un miglioramento nelle ultime settimane ed anche i dati di oggi sono positivi ma dobbiamo stare molto attenti perché ricordo che abbiamo una pressione importante delle terapie intensive”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenendo nel corso della seduta odierna del consiglio regionale per delle brevi comunicazioni sull’emergenza sanitaria. “C’è una discesa della curva epidemiologica nella nostra regione- ha concluso-. Continuo a raccomandare massima attenzione sui territori, cercheremo di monitorare la situazione sia riguardo all’apertura delle scuole dove con più classi in quarantena all’interno di un istituto questo potrebbe tornare in Dad, sia sui Comuni che manifestano un’incidenza dei contagi importante”.

