Regionali Lombardia, Moratti: “Andrò avanti, interessata a cosa uscirà dal congresso Pd”

MILANO – “Quel che è certo è che proseguiremo”. Letizia Moratti è decisa parlando con le tv nazionali della bontà della proposta “riformista, moderata e liberale” avanzata col Terzo Polo. In tema di alleanze l’ex vice di Attilio Fontana, poco sotto il 10% a spoglio in corso, prende però tempo (“In questo momento il bipolarismo è ancora dominante nel nostro paese”) ma si dice interessata a “quello che uscirà dal congresso Pd”, anche se per ora è “difficile individuare un percorso quando il quadro è ancora in movimento”.

LEGGI ANCHE: Regionali, vittoria netta per il centrodestra. Meloni: “Governo rafforzato”. D’Amato chiama Rocca

Regionali Lombardia, Fontana: “Vittoria di squadra”. Salvini? “Non è mai stato debole”

Regionali Lazio, “No a campane a morto, siamo in crescita. Redivivo Letta non so cosa festeggi”

A Calenda e Renzi che “conosco da tempo” Moratti riconosce di essere stati “compagni di viaggio molto rispettosi, abbiamo lavorato bene“. Sulla provenienza dei voti penso “siano venuti da entrambe le parti. Anche se alla fine è scattato il voto utile, c’è stato anche questo” tra coloro che hanno votato Majorino perchè non volevano Fontana oppure Fontana perché non volevano Majorino. Sarebbe stato diverso con “una campagna più lunga, distesa e con confronti e analisi sui programmi”. Ma Berlusconi che ha votato Inter, un nome che risuona sulla famiglia Moratti, chiede infine Enrico Mentana su La7, ha votato per lei? “Ho letto una ricostruzione su ‘Repubblica’ che sembrava essere un’indicazione chiara- chiude Moratti- poi nel segreto delle urne è difficile entrare…”.