Regionali Lazio, Conte: “No a campane a morto, siamo in crescita. Redivivo Letta non so cosa festeggi”

ROMA – “Il nostro è un risultato non soddisfacente. In linea con la storia del Movimento, che nelle tornate elettorali territoriali non riusciamo a brillare. Ma già da domani avremo i coordinatori regionali che ci aiuteranno a intavolare un dialogo con i territori. Non esagererei la portata di questo risultato”. Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte commentando i risultati delle elezioni regionali nella sede del Movimento a Roma.

“Qualcuno suona le campane a morto ma il Movimento è in crescita. Non faccio affidamento sui sondaggi ma ne è uscito uno che ci vede in continua crescita”, aggiunge.”Dal Pd leggo dichiarazioni c’è grande concentrazione sulla nostra performance. Capisco che siano in pieno congresso ma ascoltare il redivivo Letta che sembra voler stappare bottiglie di champagne per il loro risultato, dopo 10 anni in cui governavano nel Lazio, non capisco cosa abbia da festeggiare“

CONTE: CARTELLO ELETTORALE È ACCOZZAGLIA, NON AVREBBE DATO RISULTATI

“Nel Lazio siamo stati gli outsider. Il risultato non è stato soddisfacente ma dobbiamo continuare a lavorare. I risultati ci dicono che la somma algebrica non ci avrebbe portato da nessuna parte, un’accozzaglia e un cartello elettorale non ci avrebbe fatti andare da nessuna parte”.