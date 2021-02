La Paglia sospeso dall’incarico di direttore Generale dell’Asp di Messina

PALERMO – Sospeso per due mesi il direttore Generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia. Il decreto di sospensione porta la firma dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

Il provvedimento arriva al termine di una ispezione disposta dall’assessorato all’Asp di Messina. La Paglia, nei cui confronti è stato avviato da parte del presidente della Regione Nello Musumeci anche un procedimento finalizzato alla decadenza, è stato più volte al centro di polemiche negli ultimi mesi per la gestione dell’emergenza Covid.

A Messina, da qualche settimana, si è insediato un commissario per la gestione dei problemi legati all’epidemia ma Razza nel suo provvedimento evidenzia come siano continuate a pervenire in assessorato “alcune segnalazioni inerenti la sussistenza di criticità in ordine all’attività ordinaria che l’Azienda è tenuta ad assicurare per l’ottimale gestione dell’emergenza epidemiologica”.

La Paglia si è scontrato più volte anche con il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ne ha chiesto la rimozione in diverse occasioni.