Bondi (Andi): “Siamo immersi in una situazione problematica. Dobbiamo essere cocciuti”

ROMA – “L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani conta oltre 27mila iscritti, colleghi che, come voi, sono immersi in una situazione molto problematica. Credo che tutti insieme come comparto possiamo e dobbiamo ragionare insieme“. Lo ha detto il vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi), Corrado Bondi, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre.

“Se non riusciamo a fare questa cosa – ha aggiunto Bondi – nemmeno la politica riuscirà a mettere a terra o a provare a risolvere i problemi che abbiamo. Eppure la soluzione è semplice: credo che noi, in questo periodo, dovremo essere cocciuti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it