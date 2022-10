Cicchetti (Altems): “Servono 15 miliardi per le misure antisismiche negli ospedali”

ROMA – “Per aggiornare gli ospedali in Italia dal punto di vista antisismico sono necessari quasi 15 miliardi di euro: finiti, dunque, i 19 miliardi di euro del Pnrr. Ricordo a tutti che l’articolo 20 della Legge 67/88 metteva 30mila miliardi di lire, circa 15 miliardi di euro, per la rete ospedaliera italiana”. Lo ha detto il direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems), Americo Cicchetti, durante la presentazione dell’Accordo Sumai Assoprof- Università Cattolica, svoltasi a Roma in occasione del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo ‘Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?’, che si chiude domani.



L’accordo Sumai-Università Cattolica, dal titolo ‘Fare Salute’, vuole distribuire sapere e migliorare continuamente la qualità della formazione medico specialistica. Si propone di avviare quindi una collaborazione istituzionale, per implementare i propri ambiti funzionali, finalizzata al conseguimento della missione dei due enti con l’obiettivo di realizzare una ‘Academy della Professione Medica Specialistica’.

