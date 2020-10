Insulti a Jole Santelli, Toti: “Parole disgustose da una docente, sanzioni severe”

ROMA – Interviene anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla vicenda di Paola Castellaro, docente del Liceo statale Sandro Pertini e attivitista M5s, che giovedi’, dopo la morte della presidente della Regione Calabria, aveva esultato via social scrivendo “Evvai! Una mafiosa di meno!” in un post poi cancellato.

Su Facebook Toti scrive: “Con queste parole disgustose una militante grillina e insegnante in un liceo genovese ha commentato la triste scomparsa di Jole Santelli. Un commento vile che spero non rimanga impunito. Per fortuna, grazie all’indignazione di tutti, grillini inclusi, la scuola ha annunciato provvedimenti disciplinari e spero che vengano applicate sanzioni severe per un comportamento vergognoso e lontano dallo spirito dei liguri, che si sono dimostrati vicini ai cittadini della Calabria per la loro perdita. E lo sono anche oggi nel condannare fermamente questo gesto ignobile. Questa non è politica ma soprattutto questa persona non può insegnare ai giovani, che ora più che mai hanno bisogno di esempi e non di seminatori d’odio. Nessuno potrà infangare il nome di Jole, non lo permetteremo”.

Ieri il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico della Liguria hanno avviato verifiche sul caso. Il Liceo dove Castellaro insegna ha censurato il comporamento della docente annunciando provvedimenti disciplinari. E il caso è arrivato anche in Parlamento con una interrogazione urgente al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina da parte della Lega, annunciata da Matteo Salvini.

