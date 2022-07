L’Italvolley femminile vince la Nations League: 3-0 al Brasile

(Foto Fipav)

ROMA – La Nazionale femminile di pallavolo ha vinto la Nations League 2022. Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno sconfitto ad Ankara 3-0 il Brasile di Ze Roberto e della fuoriclasse Gabi (25-23, 25-22, 25-22 i parziali). È la prima volta che l’Italia, detentrice del titolo europeo, si aggiudica la manifestazione. Paola Egonu, con 21 punti, la miglior marcatrice. Il bronzo è andato alla Serbia, vincente sulla Turchia.

EGONU: “MOLTO FELICE E FIERA, ORA RIPOSO E POI IL MONDIALE”

“Sono molto felice e fiera di quanto fatto, sia dal punto di vista personale che, soprattutto, dalla squadra. Abbiamo ottenuto un grande risultato ma adesso è giusto goderci un momento di meritato riposo per poi tuffarci nella preparazione del Mondiale che per noi sarà un’altra manifestazione molto importante. Questo successo e il premio personale voglio dedicarlo a mio nonno”. Così Paola Egonu dopo la conquista della Nations League da parte della Nazionale femminile di pallavolo, ottenuta con il 3-0 ai danni del Brasile in cui l’azzurra ha messo a segno 21 punti, migliore marcatrice della serata.

MANFREDI: “COMMOSSO, LE AZZURRE CONTINUANO A FARCI SOGNARE”

“Sono molto commosso per questo bellissimo trionfo, perché questa squadra continua a farci sognare, anzi fa sognare tutta Italia”. Così il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, commenta il trionfo in Nations League della Nazionale femminile di pallavolo. “Sono felice per le ragazze, per lo staff che ha lavorato molto bene per ottenere un successo che non avevamo mai raggiunto. Questi trionfi sono sempre frutto di un grande lavoro sia dirigenziale che tecnico e per questo oltre a ringraziare staff e squadra, ringrazio anche il Consiglio Federale e tutta la nostra struttura tecnica che lavora ogni giorno per elevare il livello delle nostre nazionali”.

Dal numero uno della Fipav la speranza che “questi successi uniscano tutti il movimento per consentire alla federazione di lavorare nella giusta maniera per programmare un futuro ancor più radioso. Questa vittoria è dedicata a tutte le società e i dirigenti di quelle società piccole e grandi che quotidianamente lavorano per fare della pallavolo uno degli sport più vincenti dello sport italiano”, conclude.

MALAGÒ: “TUTTI IN PIEDI, L’ITALIA FA LA STORIA”

Tutti in piedi per la Nazionale femminile volley che fa la storia: travolge il Brasile 3-0 nelle VNL Finals e vince la prima Volleyball Nations League di sempre. Complimenti alle campionesse, allo staff tecnico guidato dal ct Mazzanti e alla Federvolley. Fieri di voi”. Lo scrive su Twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

