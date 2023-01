Black Eyed Peas super ospiti a Sanremo, Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici

ROMA – Nuovo annuncio di Amadeus. Durante il Tg1 delle 13.30 il direttore artistico di Sanremo, ha sganciato la bomba: i Black Eyed Peas saliranno sul palco dell’Ariston l’8 febbraio. Saranno i secondi superospiti, dopo il trio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, annunciato nei giorni scorsi. Ma non basta.

Dopo Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e ultima puntata, arrivano i nomi di altre due partner che affiancheranno il conduttore della kermesse: si tratta della campionessa di pallavolo Paola Egonu e dell’attrice Chiara Francini, nella terza e quarta serata del Festival (rispettivamente il giovedì e il venerdì). Per il mercoledì già annunciata Francesca Fagnani al fianco di Amadeus.

CHIARA FRANCINI: OGGI POSSO DIRLO CI VEDIAMO AL FESTIVAL

“Carissimo Ama e carissimi amici del TG1. Domenica scorsa ho ricevuto un vocale da un numero sconosciuto, ma la voce era inconfondibile, la tua Ama! E così è cominciata per me una settimana da 007: nessuno doveva saperlo! E oggi finalmente posso dirlo: ci vediamo a Sanremo Ama. Missione compiuta!!!”. Così in un video messaggio l’attrice Chiara Francini, co-conduttrice del festival di Sanremo.

