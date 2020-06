Tg Cultura, edizione del 18 giugno 2020

IL 21 GIUGNO FESTA DELLA MUSICA NEL SEGNO DI MEDICI E INFERMIERI

Sarà dedicata ad Ezio Bosso l’edizione 2020 della Festa della Musica, in programma domenica 21 giugno in 300 città italiane. Per evitare assembramenti e poter godere della musica live, si organizzeranno concerti nei cortili delle case, sotto i portoni, sulle terrazze, nei giardini, nelle piazzette. Tra i protagonisti, oltre al testimonial Paolo Fresu, i tanti medici e infermieri che in questi mesi sono stati in prima linea nella lotta al covid-19, ma che fanno anche della musica la propria passione. Per questo verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare le difficoltà che stanno vivendo i lavoratori del settore.

APRE TRIENNALE ESTATE, MILANO CAPOFILA DELLA RIPARTENZA

Quattro mesi di programmazione intensa per dare linfa alla ripartenza di Milano e riempire l’estate di cultura. Questo e’ Triennale Estate, la manifestazione celebrata anche da un videomessaggio del ministro ai Beni culturali Dario Franceschini: “L’utilizzo del Giardino di Triennale è in linea con quello che credo dovrebbe accadere- ha spiegato Franceschini- L’utilizzo degli spazi all’aperto, la riappropriazioni di molti luoghi pubblici nelle citta’ che possono diventare posti meravigliosi”. Il Mibact ha quindi salutato questa settimana la ripartenza di tanti luoghi della cultura, con uno spot in cui fanno da testimonial del Belpaese luoghi come i giardini del Castello di Miramare, l’oculus del Pantheon, la testa di Medusa del Caravaggio, gli affreschi della Villa dei Misteri a Pompei, la Venere di Botticelli.

CINEMA, CERIMONIA NASTRI D’ARGENTO IL 6 LUGLIO A ROMA

Si svolgerà lunedì 6 luglio, in diretta dal Maxxi, a Roma, la 74esima edizione dei Nastri d’Argento. Nel corso della cerimonia, in diretta su Rai Movie, verranno consegnati il Nastro dell’anno a ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti e il Nastro alla carriera a Toni Servillo. ‘Favolacce’ di Fabio e Damiano D’Innocenzo e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone guidano le nomination con nove candidature ciascuno. Tra queste, Miglior film e Miglior regia. Tra i piu’ nominati anche ‘Gli anni piu’ belli’ di Gabriele Muccino, ‘La dea fortuna’ di Ferzan Ozpetek, ‘Martin Eden’ di Pietro Marcello e ‘Hammamet’ di Gianni Amelio.

ROMA, GIA’ 18 MILA PRENOTAZIONI PER MOSTRA SU ALBERTO SORDI

A tre mesi dal 16 settembre, data della sua inaugurazione, sono gia’ 18.000 le prenotazioni arrivate per visitare la mostra dedicata ad Alberto Sordi, pensata in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, nella storica villa a Caracalla dove l’attore ha vissuto per cinquant’anni. La mostra, che sarà visitabile fino al 31 gennaio 2021, secondo il presidente della Fondazione Sordi, Alessandro Nicosia, sara’ “un unicum per conoscere un l’attore attraverso i mille oggetti conservati, gli ambienti e i costumi. Un’esperienza totalizzante e un viaggio spettacolare alla scoperta di Alberto Sordi”.