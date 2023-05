A Cesena salvata una famiglia con un bimbo di 20 giorni

CESENA – A Cesena continuano le azioni di soccorso per portare in salvo le persone con le case allagate. Negli ultimi minuti è stata recuperata una famiglia con un bimbo di 20 giorni, spiega a Sky Tg 24 il sindaco Enzo Lattuca, precisando che “stiamo finendo di raggiungere le ultime persone in pericolo grazie agli elicotteri“. Ma ci sono “migliaia di persone isolate” nelle zone collinari, anche dei Comuni limitrofi a Cesena, a causa delle frane, senza energia elettrica e acqua potabile. Non risultano dispersi, ma c’è “preoccupazione” per le persone sole che magari non vengono cercate da amici e parenti.

LEGGI ANCHE: Pichetto: “Il clima sta cambiando, l’Emilia-Romagna in assoluto ha il rischio più alto per i fiumi”

QUASI 1.000 SFOLLATI

Quasi 1.000 hanno lasciato la propria abitazione in questi giorni, continua il primo cittadino, di cui la metà accompagnata fuori casa dai mezzi di soccorso. E 200 sono ospitate nelle strutture di accoglienza comunali. L’acqua sta cominciando a defluire dalla città e sono partite le operazioni di pulizia, anche perchè il “fronte più critico” è ora quello verso il mare e Ravenna, dove ci sono esondazioni. Anche nel cesenate ci sono comunque vaste aree di campagna allagate e soprattutto tante versanti franosi in collina, con la viabilità “cancellata o distrutta”.

“DANNI INCALCOLABILI”

L’ondata di maltempo ha colpito “mezza regione, un quarantesimo del territorio italiano, nei prossimi giorni ci sarà bisogno di tutti e di tutto, i danni sono incalcolabili“, lancia un appello il sindaco, mettendo in luce che a livello manutentivo dei fiumi “si è fatto quello che si doveva fare. Infatti il Savio non ha rotto gli argini, li ha superati”. Certo, aggiunge, le casse di laminazione sono “importanti e ci sono dei progetti, rimasti però nel cassetto perchè lunghi e per mancanza di risorse”. Anche per le frane, fa notare Lattuca, la manutenzione è “importante”, ma in questo caso “sono sprofondate le strade ed è difficile immaginare quali interventi si possano fare”.

LEGGI ANCHE: Alluvione in Emilia-Romagna, nove morti: “Fine del mondo”. In totale 250 frane