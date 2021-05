Lezioni gratuite di sport con ‘Comune virtuoso’, nuovo progetto della piattaforma ValeVale

ROMA – “Abbiamo allargato gli orizzonti e ci siamo aperti alla Pubblica Amministrazione. Con il progetto ‘Comune virtuoso’ mettiamo a disposizione dei cittadini lezioni gratuite di sport, diversificando per fasce d’età ed esigenze. Per accedere basta un codice”. È l’ultima novità della piattaforma ValeVale, il portale di live fitness che in un semplice click permette di allenarsi anche da casa propria, seguendo un percorso personalizzato con un trainer o piccole lezioni di gruppo. Ne ha parlato con l’agenzia Dire Adriana Riccio, campionessa di Taekwondo ITF e ideatrice della piattaforma che, durante il lockdown, aveva spiegato l’importanza di non abbandonare lo sport, soprattutto per i giovanissimi, per quanti vivono condizioni di disagio e handicap e per chi sta uscendo da una riabilitazione e dalle cure. Resta quindi la vocazione anche sociale di Vale Vale che nel frattempo però esplora settori nuovi.

Quella dei Comuni infatti non sarà l’unica novità. In cantiere “un progetto per le aziende rivolto al benessere dei dipendenti– ha annunciato Riccio- e un altro per i professionisti, come fisioterapisti o osteopati, che vogliono far proseguire ai propri pazienti in riabilitazione una ginnastica ad hoc”.