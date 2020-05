VIDEO | La dermatologa: “Mai visti tanti geloni su ragazzi in questa stagione”

ROMA – “Si stanno verificando dei problemi di pelle correlati al virus. L’esempio più eclatante sono i geloni e nessuno è riuscito a dimostrare il nesso reale con la Covid-19, ma sicuramente un collegamento c’è”. Lo dichiara Maya El Hachem, dermatologa dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma (Opbg), che su Rai 2 al programma ‘Diario di casa’, parla dei problemi riscontrati in molti giovani, e non solo, in relazione alla sindrome di Kawasaki.

“Noi non abbiamo mai visto– conclude la dottoressa- così tanti geloni, in tanti ragazzi e in questa stagione“.

