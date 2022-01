Carro funebre senza assicurazione a Napoli, spostato il defunto

NAPOLI – Un carro funebre che girava senza assicurazione, per di più con la bara a bordo. È successo a Patierno, in periferia di Napoli, nel quartiere di San Pietro. Il mezzo è stato sequestrato e il titolare multato. Ma per il defunto a bordo è stato necessario un ‘trasloco’ su un altro carro funebre in regola.

Oltre al mezzo che girava con il defunto, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno intercettato anche un altro carro funebre irregolare: entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Per i titolari sono scattate multe salate e il sequestro amministrativo dei carri.