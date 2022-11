Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 19 NOVEMBRE

Ore 11.00 ALLA CENTRALE MONTEMARTINI PER UN’AVVENTURA IN FAMIGLIA

Attività per bambini dai 6 ai 12 anni



Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali proseguono gli appuntamenti dell’offerta didattica Lab For Family che il 19 novembre alla Centrale Montemartini propone un laboratorio per famiglie. Si andrà alla scoperta delle storie mitologiche greche e romane raccontate dalle statue presenti nel museo. Per comprendere le virtù dei personaggi rappresentati, i partecipanti al laboratorio saranno chiamati a trasformarsi letteralmente in loro restituendone caratteristiche e posture attraverso la lettura animata delle loro storie e indossando le riproduzioni degli attributi iconografici. Il numero massimo di capienza per ogni iniziativa è di 20 partecipanti. L’appuntamento è davanti all’ingresso del museo.

COSTO € 10 a laboratorio a cui si aggiunge il costo del biglietto di ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratuito con la MIC Card).

Prenotazione obbligatoria al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

La Centrale Montemartini è in via Ostiense 106

Ore 16.30 TEATRO SAN CARLINO ‘ALADINO E LA LAMPADA MAGICA’

Spettacolo teatrale dai 4/5 anni in su

In viale dei bambini, a due passi dalla Terrazza del Pincio, nel cuore di Villa Borghese, c’è il Teatro San Carlino, un luogo magico dove tutto è pensato per i più piccoli e dove la fantasia spazia liberamente emozionando anche i più grandi. È il teatro stabile dei burattini a Roma, dove Pulcinella vive e crea arte insieme ai suoi amici attori, musicisti, tecnici e danzatori.

‘Aladino e la lampada magica’: un famoso scansafatiche di nome Pulcinella incontra un altro celebre scansafatiche di nome Aladino. Pulcinella è alla ricerca di un lavoro mentre Aladino cerca di liberarsi del suo per incontrare la sua amata, la Principessa Kalì. Intanto un malvagio Stregone li cerca per proporgli una missione pericolosissima. Da questo incontro nasce uno spettacolo divertentissimo pieno di equivoci e magie, geni delle lampade e geni degli anelli, padri gelosi e stregoni malvagi.

A seguire, extra spettacolo, il laboratorio artistico “costruiamo un Pulcinella

COSTO: Biglietto ridotto (fino ai 14 anni e adulti over 65) 9,50 euro online, 11.00 euro al botteghino. Biglietto intero 10,50 euro online, 12,00 al botteghino

Repliche domenica 20 novembre ore 11.30 e ore 16.30

Il Teatro San Carlino è in viale dei bambini all’interno di Villa Borghese

Ore 19.30 VIAGGIO A MUSICOLANDIA SENZA GENITORI!

Laboratorio espressivo musicale, con cena e babysitter. Dai 4 anni

A Roma Est, negli spazi del Fusolab, SuperS (il gruppo di auto aiuto genitori e genitrici del Fusolab) organizza la serata dei più piccoli. Ogni sabato un evento diverso tra proiezioni di film, spettacoli di magia, lezioni di astronomia, giochi, pigiama party, balli, lezioni scientifiche, teatro, programmazione, robotica. Il 19 novembre ecco Andrea Di Pierro con ‘Viaggio a Musicolandia’ che ospiterà Giovannino e le altre marionette e ancora body percussion e percussioni stile stomp per i più grandi. La cena prevede pinsa (bianca o rossa), mini hamburger di manzo e patatine fritte.

“Bambine e bambini saranno restituiti ai genitori alle 22.30 puliti, mangiati e divertiti”!



COSTO 15 euro, comprensivo di cena, spettacolo e babysitteraggio di 3 ore *Per fratelli e sorelle il costo è 10 euro

Il Fusolab è in Viale della Bellavilla, 94 (quartiere Alessandrino)



ECCO COSA FARE IL 20 NOVEMBRE

Ore 10.30 – IL GIOCO DELL’ARCHEOLOGO AL MONTE DEI COCCI

Attività per Bambini dai 5 anni in su



Solitamente chiuso al pubblico, il monte dei cocci nel rione Testaccio diventerà il ‘campo d’azione’ per giovani esploratrici e esploratori che vestiranno i panni degli archeologi. Tra gli strumenti da portare gli organizzatori suggeriscono un vecchio spazzolino da denti, una pinzetta per sopracciglia da donna, una lente d’ingrandimento e dei guanti in lattice. Piccoli e grandi saliranno sul monte fatto di ‘testae’ cioè di cocci. In realtà è un discarica di anfore olearie che arrivavano dalle province dell’Impero Romano, servivano per il trasporto e percorrevano il Tevere. Anche i romani facevano la raccolta differenziata, tanto da creare uno dei sette falsi colli di Roma, un vero archivio a cielo aperto tutto da studiare e da giocare come i veri archeologi. Nella mattinata insieme saranno svelate tantissime curiosità, tradizioni popolari, il commercio nell’antica Roma e non mancherà uno sguardo dall’alto sulla Roma industriale, vecchia e nuova.



COSTO 15 € a partecipante (sia adulti che minori)

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’associazione Lamage: arteperbambini.com

Ore 11.00 – ‘CARTONI ANIMALI’ LABORATORIO PITTORICO SU SCULTURE DI CARTAPESTA

Attività per tutte le età – orario continuato fino alla ore 16.00



È una vera e propria città di carta quella di ‘Perfareungioco’, associazione che abita negli spazi della Città dell’Altra Econimia e che organizza corsi di cartapesta, sculture in cartone e laboratori per grandi e piccini. ‘Cartoni animali’ è il laboratorio pittorico su sculture di cartapesta pensato per tutte e tutti, i colori utilizzati sono super lavabili ma per alcuni l’esperienza diventa particolarmente immmersiva! Ecco allora consigliato un abbigliamento comodo e informale.



COSTO: offerta libera

Non è necessaria la prenotazione

‘Perfareungioco’ è in Largo Dino Frisullo – Città dell’Altra Economia. Info 333.7494391

