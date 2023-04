Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare il 15 e 16 aprile

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“.

Gianni Rodari

ECCO COSA FARE IL 15 APRILE IL CINEMA DEI PICCOLI A VILLA BORGHESE

C’è un cinema da record nel cuore di Villa Borghese, è il Cinema dei Piccoli. Un tesoro per la città in piedi dal 1934 e che, dal 2005, è entrato nel Guinness dei primati come “Edificio adibito a cinema più piccolo del mondo”. La programmazione durante il giorno ospita giovani spettatori e spettatrici, mentre la sera diventa cinema d’essai per i grandi.

Sono tre le proiezioni in cartellone sabato 15 aprile: Ernest e Celestine, l’avventura delle 7 note alle ore 15.00; Mummie a spasso nel tempo alle ore 16.30 e Marcel the shell alle ore 18.10.

Domenica 16 aprile invece l’appuntamento è alle 14.50 con Argonuts, Missione Olimpo e poi ancora Mummie a spasso nel tempo alle ore 16.30 e Marcel the shell alle ore 18.10.

Il cinema dei Piccoli ha 58 posti, è consigliato acquistare i biglietti online; è anche possibile prenotare telefonicamente al numero 06.8553485. I biglietti dovranno essere ritirati alla cassa del cinema almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo pena l’annullamento della prenotazione.

COSTO (sabato e festivi) 7,00 euro dai 2 anni Il cinema dei Piccoli è in viale della Pineta, 15 – all’interno del Parco di Villa Borghese (lato Porta Pinciana) – Largo Marcello Mastroianni

ALLA RICERCA DEI COLORI ALLA CASINA DI RAFFAELLO

Sabato ore 15.00 e domenica ore 11.30. Dai 24 ai 36 mesi

Rosso, blu, giallo, verde, nero, bianco e arancione, quanti sono i colori del mondo? Impariamo a riconoscerli! Attraverso il gioco i bambini saranno stimolati a esercitare le proprie capacità manuali imparando il nome dei colori divertendosi. Durata del laboratorio: 40 minuti circa.

Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti – Prenotazione obbligatoria allo 060608 La Casina di Raffaello è in via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

LA MIA PRIMA MOSTRA ALLA CASINA DI RAFFAELLO

Sabato ore 11.00 e domenica ore 17.30. Dai 3 ai 5 anni

Ripercorrendo le sale di un museo immaginario, i bambini potranno conoscere i temi e le tecniche dei pittori famosi del Novecento e non solo. Armati di colori si trasformeranno in giovani artisti pronti a sperimentare il mondo dell’arte e a creare la propria piccola mostra.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa.

Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 La Casina di Raffaello è in via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

ECCO COSA FARE IL 16 APRILE

Ore 10.30 CACCIA AL TESORO A VILLA TORLONIA

Dai 7 anni.

Il lussureggiante giardino di Villa Torlonia nasconde architetture fantastiche. Tra villini, teatri, templi e falsi ruderi, il team di Lamage porterà grandi e piccoli alla ricerca di indizi medievali, greci, romani ed egizi.

Una caccia al tesoro tra il Casino dei Principi, il tempio di Saturno, la Casina delle civette e il giardino dove si trovano tanti animali reali e fantastici. Saranno proprio loro: le rondini, i leoni, i serpenti, i lupi, le aquile, le lumache e i grifi a mostrare la strada tra i sentieri di questa villa fiabesca.

Bambine e bambini dovranno affrontare prove di abilità, canore, risolvere rebus e indovinelli, affinare l’arte di osservare e soprattutto avere tanta curiosità e voglia di divertirsi. Per risolvere gli indizi è richiesto l’aiuto di tutti i partecipanti, solo così si arriva all’indizio successivo necessario per scoprire i ‘tesori’ nascosti nel parco. L’attività si svolge anche in caso di pioggia.

Costo 12 euro Prenotazione obbligatoria sul sito arteperbambini.com, informazioni ai numeri 328.7149135 – 328.3987404 https://www.arteperbambini.com/caccia-al-tesoro-a-villa-torlonia/ Villa Torlonia è in via Nomentana, 70

Ore 17.00 TEATRO VERDE ‘SCOPE, STREGONI & MAGICHE POZIONI’

Teatro d’attore, burattini e ombre: dai 3 ai 9 anni

È dura la vita per un apprendista stregone, sempre intento a pulire alambicchi, dar da mangiare agli animali, spazzare il pavimento e mille altri lavori faticosi per tenere in ordine il Castello.

E la magia? Gli incantesimi? Le pozioni? Macché, non se ne parla nemmeno, questi sono affari del grande Mago, padrone del castello. Ma una sera Tommaso, stufo di obbedire, ruba di nascosto una nuova pozione e l’assaggia. Incredibie: adesso capisce il linguaggio degli animali.

Da qui parte una serie di avventure che porteranno il nostro eroe a liberare una principessa e ad affrontare il terribile drago Marzapane.

Ce la farà da solo? No. Servirà l’aiuto dei bambini in sala.

Una fiaba musicale in cui attori e burattini si alternano dando vita ad una storia avvincente in cui si ride, si canta, si riflette e si partecipa.

‘Scope, stregoni & magiche pozioni’ è uno spettacolo di Andrea Calabretta e Maria Letizia Volpicelli, la regia è di Michela Zaccaria per la Compagnia Teatro Verde di Roma. Il Teatro Verde è dal 1979 il teatro dei bambini e dei ragazzi di Roma.

Costo 11 euro – biglietti online sul sito del Teatro Verde https://www.teatroverde.it/ Il Teatro Verde è alla Circonvallazione Gianicolense, 10