Il weekend di Pasqua (e Pasquetta) dei bambini a Roma

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo alcuni appuntamenti per un lungo weekend di festa. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!



“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. Gianni Rodari



ECCO COSA FARE L’8 APRILE AL PLANETARIO DI ROMA

Ore 12.00 ‘ACCADE TRA LE STELLE’ Dai 4 anni in su Adulti e bambini saranno accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium in un simpatico viaggio astronomico alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno: pianeti, satelliti, comete, asteroidi e stelle cadenti.

Costo a partire dagli 8,50 euro. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Il Planetario è in Piazza G. Agnelli, 10 – Roma



Ore 17.00 ‘VITA DA STELLA CON IL DOTTOR STELLARIUM’ Dai 4 anni in su I bambini, accompagnati ancora dallo stravagante dottor Stellarium, andranno alla scoperta degli ammassi stellari che si vedono di notte. Costo a partire dagli 8,50 euro. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Il Planetario è in Piazza G. Agnelli, 10 – Roma

SABATO 8 APRILE E LUNEDÌ 10 APRILE ALLA CASINA DI RAFFAELLO IN VILLA BORGHESE

Laboratori per bambini di tutte le età dedicati ai temi della natura, dei colori e delle forme, ispirati da Mondrian e Munari Proposte per bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi

Sabato 8 aprile ore 10.30 e lunedì 10 aprile ore 15.00 IL MIO ALBERO Quali sono gli alberi intorno a Casina di Raffaello? Facendo una breve passeggiata i bambini potranno osservare chiome vaporose, tronchi sottili e radici ingombranti. Dopo aver raccolto alcuni elementi naturali si divertiranno a ricostruire con essi dei piccoli alberi su un foglio. Durata del laboratorio: 40 minuti circa.

Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti. Prenotazione obbligatoria allo 060608 Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Sabato ore 15.00 e lunedì 10 aprile ore 11.30 ALLA RICERCA DEI COLORI Rosso, blu, giallo, verde, nero, bianco e arancione, quanti sono i colori del mondo? Impariamo a riconoscerli! Attraverso il gioco i bambini saranno stimolati a esercitare le proprie capacità manuali imparando il nome dei colori divertendosi. Durata del laboratorio: 40 minuti circa.

Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti Prenotazione obbligatoria allo 060608 Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Proposte per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni

Sabato 8 aprile ore 11.00 e lunedì 10 aprile ore 17.30 LA MIA PRIMA MOSTRA Ripercorrendo le sale di un museo immaginario, i bambini potranno conoscere i temi e le tecniche dei pittori famosi del Novecento e non solo. Armati di colori si trasformeranno in giovani artisti pronti a sperimentare il mondo dell’arte e a creare la propria piccola mostra. Durata del laboratorio: 50 minuti circa.

Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini. Prenotazione obbligatoria allo 060608 Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Sabato 8 aprile Ore 16.00 e lunedì 10 aprile ore 10.30 OPERAZIONE SILHOUETTE Ispirati da Hervé Tullet, i bambini collaborando tra di loro tracceranno le proprie silhouette intrecciandole a quelle degli altri. Riempiendo le figure di colore e fantasia scopriranno la magia del lavorare insieme e realizzare un ritratto pieno di vita e allegria.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa.

Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Proposte per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Sabato 8 aprile ore 11.30 e lunedì 10 aprile ore 16.00

IL PUNTO Il punto è il segno più piccolo del mondo, può avere forma, dimensione e colore diversi.

Tanti punti in fila formano una linea ma se li aggreghiamo in modi diversi possiamo anche formare una figura. Scopriamo il punto in tutte le sue possibili varianti artistiche.

Durata del laboratorio: 50 minuti circa.

Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Sabato 8 aprile ore 17.30 lunedì 10 aprile ore 11.00 LA CITTÀ DI MONDRIAN Scopriamo le forme e i colori di Piet Mondrian: linee verticali e orizzontali che formano quadrati e rettangoli, colori primari uniti a bianco, nero. I bambini scopriranno come, unendo i vari elementi, possono creare lo skyline di una città pop-up. Durata del laboratorio: 50 minuti circa.

Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini. Prenotazione obbligatoria allo 060608 Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

ECCO COSA FARE A PASQUA, DOMENICA 9 APRILE

Ore 11.00 CACCIA AL TESORO AL GHETTO EBRAICO Dai 4 agli 11 anni Un quartiere che ne ha viste di cotte e di crude, il Ghetto Ebraico di Roma è uno scrigno di tesori della Città Eterna tutti da scovare. Dall’Antichità all’Età Contemporanea, Cicero in Rome guiderà una caccia al tesoro dove le famiglie scopriranno quante cose possono succedere in un angolo della nostra città, quali personaggi hanno animato le sue strade, le loro avventure e disavventure. Dal Portico di Ottavia alla Fontana delle Tartarughe, dal Teatro di Marcello a Via della Reginella, una visita guidata per tutta la famiglia con attività didattica per i bambini, che vi farà vivere la Storia della Capitale. Durata dell’attività circa un’ora e mezza.

Costo 10,00 euro a partecipante (sia bambini che adulti) Prenotazione obbligatoria a questo link

Ore 16.30 CACCIA AL TESORO A VILLA BORGHESE Dai 4 agli 11 anni Immersi nel verde di uno dei parchi più belli di Roma, grandi e piccoli andranno alla scoperta delle vicissitudini della tenuta della famiglia Borghese, attraverso una caccia tra arte e storia, per vivere e conoscere un luogo tanto caro ai romani.

La caccia al tesoro sarà un’occasione unica per tutta la famiglia di partecipare ad una visita guidata con attività didattica, ideata e realizzata da Cicero in Rome in esclusiva per i partecipanti. Durata dell’attività circa un’ora e mezza.

Costo 10,00 euro a partecipante (sia bambini che adulti) Prenotazione obbligatoria a questo link:

ECCO COSA FARE A PASQUETTA, LUNEDÌ 10 APRILE

Ore 11.00 ALLA SCOPERTA DELLA VIA APPIA ANTICA Dai 4 agli 11 anni Regina Viarum, la Regina delle Strade, così era chiamata la Via Appia Antica. Milioni di persone, animali e merci hanno solcato questo percorso così famoso nel passato. Ma chi camminava su questa strada? Come è stata costruita? Come appariva ai viandanti di una volta? Troverete queste e altre risposte tornando indietro nel tempo con Cicero in Rome, che vi farà vivere la Via Appia Antica di centinaia di anni fa e conoscere i suoi viaggiatori.

La visita guidata per tutta la famiglia sarà accompagnata da un’originale ed esclusiva attività didattica per i bambini, che renderà questa esperienza indimenticabile per tutti!

Durata dell’attività circa un’ora e mezza. Costo 10,00 euro a partecipante (sia bambini che adulti)

Prenotazione obbligatoria a questo link