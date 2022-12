Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 3 DICEMBRE

CHRISTMAS WORLD, IL VILLAGGIO DI NATALE A VILLA BORGHESE

Dalle 10.00

Per tutti

Un viaggio nello spazio e nel tempo tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e luci di diversi Paesi del mondo: è ‘Christmas World’, il villaggio di Natale della Capitale che per questa nuova edizione arriva al Galoppatoio di Villa Borghese dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

30mila mq in cui vivere le atmosfere delle diverse città del mondo: Roma, Tokyo, New York, Berlino, Londra oltre all’immancabile Polo Nord, con la casa di Babbo Natale. Basterà oltrepassare il portale d’ingresso per entrare a far parte di un film in cui tantissimi Elfi animano il villaggio, interagendo e coinvolgendo spettatori grandi e piccoli. Tantissimi gli show in programma: dalle parate alle sfilate di majorettes, dai cori gospel agli spettacoli di danza, di magia fino a performers e acrobati anche su ghiaccio e molto altro ancora.

COSTO: biglietto intero 15 euro, bambine e bambini dai 4 ai 12 anni pagano 12,50 euro, stesso prezzo (a persona) per famiglie di 4 persone. Gli over 65 pagano 12 euro. I biglietti sono in vendita su ticketone.

Christmas World è a Villa Borghese in viale del Galoppatoio

Ore 15.00 LA VERA STORIA DI BABBO NATALE: BASILICA E SCAVI DI SAN NICOLA IN CARCERE

Attività per bambini dai 5 anni

Un pomeriggio alla scoperta della vera storia di Babbo Natale raccontata negli affreschi che narrano la vita di San Nicola cioè Santa Claus, nella chiesa di San Nicola. Perché Babbo Natale esiste e le guide ‘Mage’ lo racconteranno a grandi e piccini. Torcia alla mano, si scenderà poi nei sotterranei per scoprire se c’era davvero un carcere nei resti degli antichi templi romani di Giano, Giunone Sospita e Spes.

COSTO: 15 euro

Prenotazione obbligatoria qui

San Nicola in Carcere è in via del Teatro Marcello, 46

Ore 17.00 ‘UN BABBO NATALE, LA VERA STORIA DI BABBO NATALE PER FINTA’ AL TEATRO VERDE

Teatro d’attore e pupazzi per bambini dai 5 anni

La compagnia ATG Teatro Pirata di Jesi arriva al Teatro Verde (dal 1979 il teatro dei bambini e dei ragazzi di Roma) con lo spettacolo di Aniello Nigro e Simone Guerro. Roberto, il protagonista della storia, è un ragazzo solitario che non si fida di nessuno, odia il mondo intero, Natale poi, è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono, che rabbia! Ma essendo senza lavoro, suo malgrado, finisce ‘per andare a fare il Babbo Natale’ al centro commerciale della città. Visto che il Natale non si può eliminare almeno ci si può guadagnare, pensa cinicamente. Nella confusione del centro commerciale una bambina lo guarda in silenzio. Il tempo scorre veloce, i negozi chiudono, le famiglie e i bambini vanno via, tutti tranne la piccola che segue il suo Babbo Natale come un’ombra. Roberto vorrebbe andare a casa il prima possibile, si affretta a cercare i genitori, ma non li trova. Intanto il centro chiude. Così il nostro protagonista sarà costretto a passare la sua Vigilia di Natale con la bambina. Ma a Natale le magie accadono davvero e a volte trasformano la vita per sempre. Così questa notte si trasformerà in una notte magica per entrambi e Roberto diventerà un vero Babbo a Natale!

COSTO: biglietto intero 11 euro, ridotto 10,00 euro

Biglietti in vendita qui

Il Teatro Verde è in Circonvallazione Gianicolense, 10

Un Babbo a Natale_Foto_Luca Passerotti

ECCO COSA FARE IL 4 DICEMBRE

Ore 10.45 ‘IL GATTO CON GLI STIVALI 2’ AL CINEMA BARBERINI PER LA CITTÀ INCANTATA

Cinema per tutti

Fumettisti, illustratori, storyboarder, registi, scrittori, attori e personalità del mondo della cultura sono i protagonisti di La Città Incantata, il meeting dei disegnatori giunto all’ottava edizione che quest’anno a Roma si svolgerà al Cinema Barberini dal 2 al 4 dicembre.

Il Festival, promosso dalla Regione Lazio, con Ufficio Cinema Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzato da Lazio Crea in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, è dedicato quest’anno al rapporto tra fumetto, animazione e cinema. La chiusura dell’evento dedicata ai più piccoli ospita la proiezione gratuita de’ Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio. Il film diretto da Joel Crawford, racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”.

COSTO GRATUITO con prenotazione obbligatoria su eventbrite

Il Cinema Barberini è Piazza Barberini 24 – 26 (Fermata metro A Barberini)

Ore 12.00 AFRICA. LE CITTÀ POSSIBILI – INVASIONI ARTISTICHE NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA ELSA MORANTE

Musica e performance per tutti

Il gruppo Konkoba è uno straordinario ensemble di percussioni, melodie, danze e ritmi dell’Africa Occidentale. Cuore pulsante dello spettacolo è il djembe, il re dei tamburi accompagnato dai tamburi bassi tradizionali doun doun, samban e kenkeni, alternato ai suoni sferzanti delsabar, il tamburo più tipico del Senegal che incita a danze frenetiche. Barbara Mousy e le sue danzatrici daranno corpo al ritmo, per una performance indimenticabile.

COSTO GRATUITO

La Biblioteca Elsa Morante è in via Adolfo Cozza, 7 a Ostia

