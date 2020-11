Tg Musica, edizione del 17 novembre 2020

SFERA EBBASTA PUBBLICA IL SUO NUOVO ALBUM, ‘FAMOSO’

Sfera Ebbasta lancia il suo disco più internazionale di sempre. Il rapper pubblica venerdì 20 novembre, ‘Famoso’, suo quarto lavoro di studio, su tutte le piattaforme per Island Records. Tredici le tracce, che vedono Charlie Charles come produttore esecutivo del progetto. Insieme a lui sono tanti i featuring che arricchiscono la tracklist. Spiccano tra questi Future, Offset, J Balvin e Steve Aoki. Tra i produttori d’oltreoceano c’è Diplo. Marracash e Gué Pequeno sono gli unici ospiti italiani.

LIAM GALLAGHER ANNUNCIA L’INEDITO ‘ALL YOU’RE DREAMING OF’

A un anno dall’uscita dell’album ‘Why me? Why not?’, Liam Gallagher rilascia un nuovo inedito. L’ex Oasis torna su tutte le piattaforme il 27 novembre con ‘All you’re dreaming of’, un brano dal sapore natalizio che nasce con un intento benefico. Tutti i proventi del pezzo, infatti, saranno devoluti ad Action for Children, un fondo che sostiene i bambini e i giovani in difficoltà del Regno Unito. Il singolo, però, non è l’unica novità in casa Gallagher. Il cantautore ha anche annunciato ‘Down by the river Thames”, un live in streaming che sarà trasmesso dalle rive del Tamigi il 5 dicembre. I biglietti per partecipare sono disponibili sul sito dell’artista.

‘MOOD’ È IL NUOVO DISCO DI NAYT

Il viaggio di Nayt sta per ricominciare. Il rapper ha annunciato l’uscita di un nuovo disco. Arriva su tutte le piattaforme il 4 dicembre ‘Mood’. Al secolo William Mezzanotte, l’artista classe 1994 torna con un lavoro che ha descritto come “un viaggio attraverso gli stati d’animo di un ragazzo” della sua generazione. Così, ‘Mood’ diventa una vera e propria immersione nei sentimenti del rapper, che già qualche mese fa si era raccontato nell’autobiografia ‘Non voglio fare cose normali’ e che con questo lavoro punta a una vera e propria rinascita. Il nuovo disco arriva a un anno da ‘Raptus 3’, l’album che ad oggi conta 100 milioni di streaming complessivi.

ELISA CANTA DI NUOVO CON LIGABUE NEL SINGOLO DEL ROCKER

Era il 2006 quando Ligabue ed Elisa si sono trovati insieme in studio per incidere il singolo ‘Gli ostacoli del cuore’. Una collaborazione che oggi, a 14 anni di distanza, i due artisti hanno deciso di rinnovare. Il rocker e la cantautrice si sono, infatti, riuniti per un nuovo inedito. Si tratta di ‘Volente o nolente’, brano contenuto ‘77+7’, il cofanetto di Ligabue in uscita il 4 dicembre. Il brano, invece, è disponibile come anticipazione dal 20 novembre.