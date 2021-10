Tg Musica, edizione del 12 ottobre 2021

ADELE TORNA CON IL SUO PRIMO SINGOLO IN SEI ANNI

Si intitola ‘Easy on me’ e arriva su tutte le piattaforme il 15 ottobre. Adele mette fine al suo silenzio musicale con un nuovo singolo, una ballad che la stessa artista ha fatto ascoltare per pochi secondi in una delle sue ultime dirette Instagram. È il primo brano che la 33enne rilascia in sei anni. Era il 2015 quando Adele pubblicava ’25’, progetto trainato dal successo di ‘Hello’. Ora l’attesa è finita ed ‘Easy on me’ è solo il primo assaggio di quello che sarà il nuovo disco della cantante britannica. Secondo voci di corridoio, ’30’ – questo il titolo del lavoro – sarà disponibile dal 19 novembre. Manca solo l’ufficialità.

BRYAN ADAMS TORNA CON UN DISCO E ANNUNCIA I LIVE ITALIANI

Quarant’anni anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni e un prossimo in arrivo. Bryan Adams torna l’11 marzo 2022 con ‘So Happy It Hurts’. Un progetto che, come racconta il rocker canadese, “parla di libertà, autonomia, spontaneità e delle emozioni che provoca prendere una strada aperta”. L’album è anticipato dalla title track, già disponibile su tutte le piattaforme. Dodici gli inediti contenuti nella tracklist che arrivano dopo il successo del precedente disco ‘Shine a light’. Adams annuncia anche tre date che lo porteranno live in Italia. I concerti sono in programma l’11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 febbraio al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano. I biglietti sono in vendita dal 16 ottobre.

NEL 2022 I CONCERTI NEI TEATRI DI ERMAL META

Ermal Meta non vuole più rimandare. Il cantautore conferma i concerti che nel 2022 lo porteranno dal vivo nei teatri più importanti d’Italia. Nuove date che sostituiscono una precedente serie di live prevista nei palazzetti e poi rinviata per il perdurare dell’emergenza Coronavirus. Una scelta che Meta ha fatto per esibirsi davanti una platea completa. “Sognavo da tempo di potervi riabbracciare e in questo momento voglio solo tornare a suonare. Al posto dei palazzetti- spiega l’artista- farò un tour nei teatri dove la capienza è al 100%. Insieme creeremo qualcosa di speciale, io ho già iniziato”. I possessori di biglietto per una delle date nei palasport dovranno confermare la propria prenotazione a partire dal 20 ottobre sul sito clappit.com.

LA SERIE EVENTO SU LIGABUE ARRIVA SU RAIPLAY

Trent’anni in sette capitoli, un documentario che racconta la carriera di uno dei più grandi rocker italiani. È disponibile su RaiPlay ‘Ligabue – È andata così’, la prima docu-serie sulla carriera del cantautore di Correggio. Dal primo disco al rapporto con i fan, dalla consacrazione alle crisi. In mezzo i film da regista, poi gli inciampi e i grandi successi. “Ho avuto la fortuna di fare quasi tutto quello che potevo fare, cose che mi piaceva fare”, dice l’artista presentando la serie. È Stefano Accorsi a guidare il racconto di una vita trascorsa su e giù da un palco. “Sono felicissimo di aver accompagnato Luciano in questo progetto, spero che la collaborazione continui anche in altre forme”, ammette l’attore, narratore speciale di un viaggio che vede ospiti personaggi come Gerry Scotti, Linus, Nicoletta Mantovani ed Elisa. La regia è di Duccio Forzano.