Tg Musica, edizione del 28 settembre 2021

IL CTS AUMENTA LA CAPIENZA DEGLI SPETTACOLI IN STADI E TEATRI

C’è il sì del Comitato tecnico scientifico. La capienza massima negli stadi, nei cinema e nei teatri sarà aumentato. A comunicarlo è lo stesso Cts sulla base di una valutazione “dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale”. In zona bianca, per quanto riguarda i concerti “il Cts ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso”. Negli stadi all’aperto la capienza sarà aumentata fino al 75%. Per entrare a spettacoli ed eventi culturali sarà obbligatorio il possesso del Green Pass e l’utilizzo di mascherine in tutte le fasi dello spettacolo scelto. Nei giorni scorsi artisti e promoter avevano lanciato la campagna social #SalviamoLaMusicaLive, appelli indirizzati al governo per salvare un settore allo stremo. Ora una prima risposta è arrivata.

STING COMPIE 70 ANNI E TORNA IN RADIO CON UN INEDITO

Compie 70 anni il 2 ottobre ma il regalo è lui a farlo ai suoi fan. Sting torna in rotazione radiofonica con ‘If it’s love’. Un brano pop contagioso, fresco e ottimista che riporta sulla scena il cantautore vincitore di 17 Grammy Awards a 1 anno dal progetto di soli duetti e a 3 anni dal disco in collaborazione con Shaggy. L’ex frontman dei Police dà il via così a una nuova fase della sua vita e della sua carriera ma l’attesa è tutta per il 19 novembre quando lancerà l’atteso disco di inediti ’The bridge’. Un progetto scritto tra i vari lockdown e realizzato per affrontare temi come la solitudine e il confinamento. Il lavoro è già disponibile in preorder.

‘NUVOLE DI ZANZARE’ È IL NUOVO SINGOLO DI GAIA

Si intitola ‘Nuvole di zanzare’ il nuovo singolo di Gaia Gozzi. La cantautrice torna su tutte le piattaforme il primo ottobre con un pezzo che fonde la nuova wave del cantautorato italiano con la bossa nova. Tra leggerezza e malinconia, l’ex Amici regala un pezzo che porta con sé il sapore di un’estate che finisce. Le ultime giornate calde, l’atmosfera frenetica della città, i rapporti con le persone e le zanzare che fanno da sfondo al tempo e alle storie che passano. Tutto questo è il nuovo brano di Gaia, nuova anticipazione del prossimo disco dell’artista in arrivo il 29 ottobre con il titolo di ‘Alma’.

I MÅNESKIN ANNUNCIANO IL LORO PRIMO TOUR EUROPEO

Dalle strade di Roma ai palchi più importanti d’Europa. I Måneskin annunciano il loro primo tour europeo. Una serie di concerti che vedrà la band vincitrice degli ultimi Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest nelle principali città del continente. Il ‘Loud Kids on tour’, questo il titolo scelto per i live fuori dai confini nostrani, partirà il 6 febbraio da Londra, per poi passare – solo per citare alcune delle location – da Bruxelles, Lussemburgo, Parigi, Praga, Mosca, Amsterdam e Bucarest. Un calendario lungo che arriva dopo la partecipazione a non pochi festival organizzati in giro per l’Europa, molti dei quali vedranno protagonista il gruppo anche l’anno prossimo.