Trofeo Berlusconi, il Milan vince la prima coppa. Il ricavato sarà destinato all’Emilia Romagna

ROMA – Nella prima serata di Canale 5, è andata in onda ieri la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Allo UPower Stadium di Monza, la sfida tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Monza e il Milan. Ad aggiudicarsi la prima coppa intitolata al presidente, sono stati i rossoneri. All’evento hanno preso parte Piersilvio Berlusconi e la fidanzata del Cavaliere, Marta Fascina, alla sua prima uscita pubblica dopo i funerali.

Prima uscita pubblica per Marta #Fascina: è allo stadio per il 1º Trofeo Silvio Berlusconi #MonzaMilan pic.twitter.com/nsTIrPKqky — Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) August 8, 2023

TASSINARI: EVENTO IMPORTANTE PER NOI DI FORZA ITALIA

“Ieri ero presente al Trofeo Berlusconi, una serata davvero emozionante, soprattutto per noi di Forza Italia. Il presidente ha fatto anche la storia dello sport con il suo Milan ed il suo Monza ed è importante ricordarlo con eventi di questo tipo. La serata di ieri ha avuto anche la nobile finalità di aiutare i territori colpiti dall’alluvione per la mia amata regione, l’Emilia-Romagna. Le squadre hanno infatti indossato divise speciali, messe all’asta sul sito matchwornshirt.com. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un altro progetto di riqualificazione emergenziale nell’Emilia-Romagna per il ripristino di un campo d’allenamento e di uno da gioco dell’Ac Solarolo, che ha 100 tesserati e 80 ragazzi nel settore giovanile”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra per l’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari.



“Una serata nel segno dello spirito di solidarietà tipico del presidente- continua- che all’indomani dell’alluvione aveva espresso la sua sentita vicinanza a popolazioni e territori colpiti, spronando noi e il governo a fare tutto il possibile, in tempi rapidi e progettando già la ricostruzione futura”. “In questa occasione- sottolinea Tassinari- voglio ricordare che il modello di messa in sicurezza dei territori e di ricostruzione da replicare è quello dei governi Berlusconi, che prevede l’erogazione di aiuti sostanziosi e immediati e l’utilizzo di fondi nelle fasi successive per far ripartire famiglie ed imprese del territorio. Parallelamente vanno attivate tutte quelle agevolazioni fiscali per i cittadini colpiti sul modello degli interventi fatti dopo il terremoto de L’Aquila”. “Con questo governo di centrodestra- conclude- stiamo percorrendo la strada giusta e proseguiremo finché le zone colpite non torneranno a pieno regime”.