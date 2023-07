Due mesi di festa per celebrare due secoli di spettacoli al teatro Duse di Bologna

BOLOGNA- Due mesi di festa per celebrare i 200 anni del Teatro Duse di Bologna con tanti ospiti, tra i quali Alessandro Bergonzoni, Vinicio Capossela, Giorgio Comaschi, Oblivion, Vito, Fantateatro, Orchestra Senzaspine. Il calendario speciale di iniziative si chiama, non a caso, Duse 200, e si svolgerà da settembre a dicembre. Fu nel 1822 che l’ingegnere Antonio Brunetti aprì le porte dell’allora Teatro Brunetti e oggi Duse, il teatro di prosa più antico della città.

Si comincia con il ciclo di incontri Duse Sala stampa , quattro conversazioni con altrettante firme delle pagine di cultura e spettacoli delle redazioni di Bologna. Gli incontri, a ingresso libero, si terranno tutti i lunedì dal 18 settembre al 9 ottobre, alle 18,30 e vedranno i racconti dei giornalisti Claudio Cumani (Il Resto del Carlino), Paola Gabrielli (Corriere di Bologna), Alessia Angellotti (Radio Bruno) e Nicola Pirrone (Ansa). Il ciclo, condotto dal giornalista Vincenzo Branà, gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna.

A DUSE & FRIENDS ALESSANDRO BORGONZONI, VINICIO CAPOSSELA, OBLIVION, GIORGIO COMASCHI, ORCHESTRA SENZA SPINE

Con Duse & Friends, invece andranno in scena 8 spettacoli, di cui 6 creati appositamente per l’occasione. Il primo appuntamento è il 4 ottobre con la compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi, e lo spettacolo Una notte a teatro. Il 6 ottobre saranno in scena gli Oblivioncon 200, ma anche 20. Tra musica e parole, con i loro talento e la consueta surreale ironia, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli spiegheranno quale sia stato “il ruolo degli Oblivion nel declino del teatro italiano”. L’11 ottobre sipario su W il Duse! di e con Giorgio Comaschi. Partendo dalla platea illuminata, Comaschi rileggerà la storia del Teatro, coinvolgendo il pubblico in un racconto arricchito da immagini storiche. L’attore, giornalista e scrittore snocciolerà gli aneddoti più divertenti e bizzarri dei duecento anni del Duse.

STORIE E RACCONTI DELLA BOLOGNA DI IERI, OGGI E DOMANI CON VITO

Il 19 ottobre sarà la volta di Vito in Omaggio al Duse – Storie e racconti della Bologna di ieri, oggi, domani. Celebrare la storia del Duse significa, infatti, anche raccontare Bologna e i bolognesi. Ma chi sono i bolognesi? Come vivono, cosa pensano? Esistono ancora o sono solo un mitico ricordo? Vito risponde a queste domande, dando vita a personaggi favolistici. Opera Incanto, il 28 ottobre, per una serata promossa insieme alla Fondazione Luciano Pavarotti. Il concerto, intitolato Opera Incanto sarà un omaggio ai grandi interpreti della musica lirica che hanno calcato le scene del Duse. Si unisce alla festa per il Duse anche Vinicio Capossela, con il concerto del 6 novembre tappa del suo tour Con i tasti che ci abbiamo. Si prosegue l’8 novembre con Alessandro Bergonzoni, visionario autore e interprete di una drammaturgia contemporanea che si colloca fuori da ogni schema e rappresenta perfettamente la capacità del Duse di coniugare tradizione e innovazione. Duse & Friends si chiuderà il 27 dicembre come si è aperto e cioè all’insegna dei giovani. Largo, dunque, alla musica classica con un’edizione speciale di Bollicine, il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine.

Completano il programma un merchandising da collezionare, un focus multimediale destinato alle piattaforme web e social, incentrato sul rapporto che lega il Duse ai più importanti interpreti della scena teatrale nazionale e internazionale, e una mostra fotografica che sarà allestita dal 4 ottobre negli spazi del teatro e ripercorrerà i momenti più importanti ed emozionanti dell’attività del Duse dal 2011 ad oggi. Per info: https://teatroduse.it/