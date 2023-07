Temptation Island, fan impazziti per la vendetta di Gabriela e ‘i limoni’ con Fouad

ROMA – Social letteralmente impazziti per la terza puntata di Temptation Island. A scatenare una pioggia di tweet esultanti è stata la vendetta di Gabriela nei confronti del fidanzato Giuseppe. I due stanno insieme da 7 anni, ma lei a gennaio ha scoperto che lui si era iscritto di nascosto a un sito di incontri con il nome di “american boy”.

E anche nel reality Giuseppe non è stato uno stinco di santo. La tentatrice Roberta ha attirato la sua attenzione portandolo a un passo dal tradire la fidanzata. Ai compagni di Temptation island il ragazzo ha però rivelato di essersi trattenuto, nella vita reale sarebbe andata diversamente. Parole che hanno spezzato il cuore di Gabriela, la quale ha deciso di vendicarsi con il tentatore Fouad, portandolo nella camera di lui e baciandolo.

Immagini e suoni (dei baci, nella stanza dei single non ci sono le telecamere) che hanno mandato su tutte le furie Giuseppe, mentre sui social scoppiava la festa. “Sto godendo tantissimo nel vedere gabriela finalmente voltare pagina e far rosicare questo ratto”, si legge in un cinguettio. “Gabriela che si bacia con il tentatore e giuseppe che guarda poesia pura”, scrive un altro utente.

Gabriela e Fouad entrano nella casa dei single dove non ci sono le telecamere… #TemptationIsland pic.twitter.com/A3I9qRJ5Qr — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

NON IL LIMONE DI GABRIELA CON IL TENTATORE



STO VOLANDO #TemptationIsland pic.twitter.com/cUy3C30l4F — •Susyyyyyyy01 (@lasusyy16) July 10, 2023

A scatenare l’ilarità anche i commenti di Giuseppe al video della fidanzata che bacia il tentatore: “Siamo arrivati ai limoni: il dolce, la frutta e i limoni“, dice il ragazzo mentre scuotendo la testa prende atto del tradimento.

Grande Alberto! 👍

Giuseppe Migneco

Donna che vende limoni

1945 pic.twitter.com/YwJFxLTyUn — Livia Valerio (@ValerioLivia) May 26, 2023

IL DOLCE LA FRUTTA E I LIMONI PER GIUSEPPE MA I POP CORN PER NOI🍿🍿🍿 #TemptationIsland pic.twitter.com/Wowd3oBgHE — gigia; mattia vincitore🤍🏆 (@elmygirlfriend) July 10, 2023

E poi il falò immediato richiesto da lui in cui le scintille non sono mancate. Gabriela e Giuseppe se ne sono dette di tutti i colori (in napoletano), e Gabriela non ha mancato di sottolineare come la tentatrice non avrebbe mai scelto di stare con il suo fidanzato: “Stai zitto scemo. Viene a prendersi te, il pacco co’ tutto il fiocco”.

“RATTUSO” “SVERGOGNATO” “O PACC CO FIOCC” STO MORENDO GABRIELA #temptationisland — sara🥀 (@harsgoldn) July 10, 2023

“TU ME A RICER CHEST C TEN CHIU E ME,STATT ZITT SCE”

“VEN A PIGLIA A TE CHEST O PACC CO FIOCC”

VAI GABRIELLA SMERDALOOOO#TemptationIsland



pic.twitter.com/MxzYSY4ICr — ~Ilaria ✨ (@lillitheb) July 10, 2023

LA LITIGATA IN NAPOLETANO MUSICA PER LE MIE ORECCHIE#TemptationIsland

pic.twitter.com/7eWtVURi0h — g (@zendayal0vebot) July 10, 2023