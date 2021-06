Euro 2020, la dedica di Immobile ai fratellini uccisi ad Ardea

ROMA – Ciro Immobile, attaccante dell’Italia, dedica la vittoria della Nazionale contro la Svizzera a Daniel e David, i due fratellini uccisi ad Ardea da uno squilibrato.

“Ci tenevo a nome mio e di tutta la squadra a dedicare la vittoria a Daniel e David, due angeli che purtroppo non sono più con noi. Abbiamo giocato anche per loro questa sera ed è doveroso mandargli un abbraccio, ovunque loro siano”, le parole commosse di Immobile.

“Avremmo voluto anche partecipare al funerale, ma non era possibile per questioni di bolla (anti Covid, ndr)- ha detto Immobile dopo la partita di Euro 2020-. Ci stringiamo per questo lutto devastante. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, dedicando loro la vittoria e ne andiamo orgogliosi”,

