Decreti sicurezza, Conte: “C’è confronto per modificarli”. Salvini: “Se li tocca chiediamo referendum”

“C’è un confronto sulle norme di modifica dei decreti sicurezza. E’ un concetto importante, la sicurezza deve essere effettiva e non solo declamata, ci stiamo muovendo in questa situazione, sicuramente per accogliere i rilievi del presidente della Repubblica che fece con lettera formale e terremo conto anche dei rilievi della giurisprudenza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del punto stampa a Villa Pamphili.

SALVINI: SE CONTE TOCCA DL SICUREZZA CHIEDIAMO REFERENDUM

“Se Conte toccherà i Decreti sicurezza, girerò paese per paese e raccoglieremo un milione di firme per un referendum contro un atto sciagurato che aiuta la criminalità e umilia gli italiani”. Lo dice Matteo Salvini, su twitter.