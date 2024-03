La Calabria a BMT: cultura, sport e natura per 365 giorni l’anno

Cosimo Caridi, dirigente dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria, partecipa alla BMT di Napoli

NAPOLI – “Riteniamo che la BMT sia una fiera di grande valore per il comparto turistico calabrese, espressione del potenziale delle diverse offerte turistiche nazionali e internazionali. Una proposta turistica, quella della Regione Calabria, strettamente legata alla valorizzazione delle aree interne, dei borghi, alla conservazione e tutela della cultura e del patrimonio storico e naturalistico che trova ampio spazio d’espressione all’interno della Borsa Mediterranea del Turismo“. A spiegarlo alla Dire è Cosimo Caridi, dirigente dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria, che partecipa alla BMT di Napoli.

La Regione Calabria sta lavorando “allo sviluppo e alla tutela dei tanti borghi che colorano e donano alla Calabria un’identità peculiare, alla valorizzazione delle aree verdi, dei Parchi e del turismo di ritorno, promuovendo un’offerta turistica che sia innanzitutto autentica e sostenibile. La partecipazione a fiere di settore dedicate anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici – osserva – si pone come principale obiettivo quello di comunicare nel modo giusto, ad un target ben delineato, promuovendo cultura, sport e natura per una vacanza innovativa e sostenibile, da vivere 365 giorni l’anno in Calabria. La strategia che si sta portando avanti intende, dunque, rendere maggiormente attrattivi i territori nelle diverse stagioni dell’anno, attraverso il racconto di un tessuto sociale dinamico e variegato e una storia antica ben preservata, la narrazione di una Calabria da riscoprire ed esplorare”.

“La Calabria – ancora Caridi – è una terra costellata di borghi, che ha tanto da offrire in questi termini, un territorio ricco e variegato, nel quale popoli, culture e storie s’intrecciano tessendo una tela dai colori cangianti. Un accurato lavoro di programmazione e tutela per preservare e conservare al meglio le tradizioni, le culture e le storie che legano le popolazioni calabre ai tanti piccoli borghi presentano una regione accogliente e peculiare. Come le perle di una preziosa collana, i borghi calabresi rappresentano per ciascuna provincia delle perle dal valore inestimabile. Difatti sono proprio le aree interne e i piccoli borghi a svolgere il delicato ed essenziale ruolo di messaggeri ed ambasciatori di una buona offerta d’ospitalità”