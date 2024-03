“Abruzzo che bella sorpresa”: la Regione a BMT

Carlo Tereo De Landerset, dirigente del dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo, racconta la partecipazione a BMT

NAPOLI – “In Abruzzo in una sola vacanza si possono fare tante esperienze. Abbiamo il mare, la montagna, che attrae visitatori sia nella stagione estiva che in quella invernale. Ci sono i nostri borghi, c’è la nostra enogastronomia, abbiamo varie opportunità e tante bellezze da far scoprire. Infatti, il nostro claim è: Abruzzo che bella sorpresa. Questa è la frase che dicono tante persone che ci scoprono per la prima volta e non si aspettano dall’Abruzzo una regione così bella”. Lo ha raccontato alla Dire Carlo Tereo De Landerset, dirigente del dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo, che partecipa a BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

A visitare lo stand della Regione anche Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi, calciatori della squadra partenopea campione d’Italia, che hanno incontrato tifosi e simpatizzanti. “Il turismo sportivo è molto importante. Noi – ha sottolineato il dirigente della Regione Abruzzo – abbiamo un grande legame con la Campania e ospitiamo il Napoli Calcio. La società sportiva ha scelto l’Abruzzo e noi abbiamo scelto il Napoli perché abbiamo da sempre un rapporto idilliaco con questa città, con la Campania. E i tifosi azzurri vengono sempre a trovarci per seguire la propria squadra del cuore“.