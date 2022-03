Sergio Pirozzi verso l’uscita da FdI: “Ostracismo contro le mie idee”

ROMA – Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale del Lazio in quota Fratelli d’Italia, va verso le dimissioni dal gruppo di FdI per approdare al gruppo Misto. Questa l’indiscrezione raccolta dall’agenzia Dire, secondo cui il passaggio potrebbe già avvenire oggi. L’ex primo cittadino del comune distrutto dal terremoto del 2016, raggiunto telefonicamente dalla Dire, ha così commentato: “Ho dato le dimissioni il 1 marzo dal ruolo di responsabile nazionale del dipartimento nazionale emergenze e prevenzioni grandi rischi di FdI. Per ora ancora non ho lasciato il gruppo ma se uscirò lo farò in controtendenza e farò una scelta totalmente diversa. Per me la politica sono i temi. Se troverò qualcuno che sposerà le mie battaglie e le firmerà con il sangue io ci sto. Quella è la mia missione“.

Pirozzi poi ha ricordato di aver scritto una lettera alla leader del partito, Giorgia Meloni. “Cara presidente- è una sintesi del testo scritto da Pirozzi- con questa per comunicare le mie immediate e irrevocabile dimissioni dal ruolo di responsabile nazionale del dipartimento nazionale emergenze e prevenzioni grandi rischi. È stata una decisione sofferta. In due anni penso di aver prodotto leggi ed emendamenti di una certa rilevanza. Purtroppo, a fronte di vari attestati di stima, ho colto freddezza, se non ostracismo, da parte della classe dirigente del partito di cui io stesso facevo parte. Ho pensato fosse solo un fatto personale. Invece ho constatato, con profondo rammarico, che i miei temi non sono una priorità di un partito che credevo si battesse per la difesa dell’identità del patrimonio nazionale, per la prevenzione e per la resilienza. Mi sbagliavo. Quindi per me la missione è conclusa”.

“Dopo questa lettera ho ricevuto altri attestati di stima, come quello di Giovanni Donzelli- ha concluso Pirozzi- ma, come diceva Vasco, ‘Ormai è tardi’. Dopo tante cose, tra cui ricordo il piano per la prevenzione sismica, la legge Pirozzi, ritengo la mia esperienza conclusa. Esco senza fare polemiche, sono un uomo di pace. Oggi sono tornato ad Amatrice. La mia missione è portare a casa altri risultati da qui alla fine della legislatura regionale”.