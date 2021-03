Brazil, agreement between government and TSE will enable implementation of digital identity

By João Marcelo

SAO PAULO – The federal government, together with the TSE (Superior Electoral Court), took an important step, last Monday, the 15th, for the creation of digital identity. A cooperation agreement was signed between the Superior Electoral Court (TSE), the Ministry of Economy and the General Secretariat of the Presidency of the Republic to implement National Civil Identification (ICN), which is based on biometric identification. So far more than 120 million Brazilians already have their fingerprints registered in the system.

Present at the ceremony to sign the agreement, the Minister of Economy, Paulo Guedes, said that the initiative demonstrates that the Executive and the Judiciary are working together for the citizens. “We are together in this work; on the one hand, with this extremely rich biometric database and, on the other, the digitization of services. This is fundamental for the security of the financial transactions that lie ahead, ”he said.

The action will make citizens’ lives easier in different spheres, as it will serve as a basis for proving identity in different situations. How to embark on national trips using biometric validation and proof of life for beneficiaries of the National Social Security Institute (INSS).

The digital identity will be generated by a free application provided by the Federal Government, which can be used on smartphones and tablets with Android and iOS systems. The tool has the format of an “electronic wallet”, which allows it to aggregate other documents, such as the Individual Taxpayer Registry (CPF), National Driver’s License (CNH) and Electoral Title.

Currently in Brazil, the new model of RG (General Registry) already allows the citizen to aggregate these documents in a single register and have access to a digital version of the RG, but the ICN will be even more complete.

The National Civil Identity will have security as its main characteristic, since it will make it impossible for someone to try to impersonate another person at the time of identification in any situation. This will only be possible because biometric data will be used, which are unique to each individual. The data are the same collected by the Electoral Justice when the citizen registers as a voter.

BRASILE. SIGLATO L’ACCORDO PER LA NASCITA DELL’INDENTITÀ DIGITALE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Il governo federale e il Tribunal Superior Eleitoral (Tse), l’organismo elettorale brasiliano, hanno fatto un importante passo in avanti verso la creazione dell’identità digitale. Un accordo di cooperazione è stato siglato lunedì tra il Tse, il ministero dell’Economia e il segretariato generale della presidenza della Repubblica con l’obiettivo di implementare l’Identificacao Civil Nacional (Icn) che servirà appunto da base per l’identificazione biometrica. A oggi sono 120 milioni i brasiliani che hanno già le loro impronte digitali registrate nel sistema.

Alla cerimonia della sigla dell’accordo, il ministro dell’Economia Paulo Guedes ha detto che l’iniziativa dimostra che il governo e il settore giudiziario stanno lavorando insieme per i cittadini. “Stiamo insieme in questa operazione” ha detto il ministro. “Da una parte, con questa base ricchissima di dati biometrici e, dall’altra, con la digitalizzazione dei servizi; ciò è fondamentale per la sicurezza delle transazioni finanziarie del futuro”.

L’iniziativa promette di rendere la vita dei cittadini più semplice su più livelli, dato che servirà come contesto per il riconoscimento dell’identità in situazioni diverse. Tra queste ad esempio ci sono la convalida biometrica per intraprendere viaggi nazionali o la prova di vita per i beneficiari dell’Instituto Nacional do Seguro Social (Inss).

L’identità digitale sarà generata da un applicazione gratuita fornita dal governo e potrà essere utilizzata tramite smartphone o tablet, che impiegano sia il sistema Android che Ios. Lo strumento avrà il formato del “portafoglio elettronico”, il che permetterà di aggiungervi anche altre documenti, come l’indice dei contribuenti del Cadastro Pessoa Fisica (Cpf), la patente (Carteira Nacional de Habilitacao, Cnh) e la tessera elettorale (Titulo Eleitoral). Attualmente in Brasile il nuovo modello di Registro Geral (Rg) già dà la possibilità al cittadino di inserire questi documenti in unico registro al quale si può accedere tramite una versione digitale. L’Icn promette però di essere ancora più completo.

L’Identidade Civil Nacional avrà inoltre la sicurezza come caratteristica principale, visto che renderà impossibile che qualcuno si faccia passare per qualcun’altro in qualsiasi situazione. Ciò sarà possibile perché a essere impiegati sono i dati biometrici, che sono unici per ogni individuo. Le informazioni sono le stesse messe insieme dal sistema di giustizia elettorale quando il cittadino si registra come elettore.

BRASIL, ACORDO ENTRE GOVERNO E TSE VAI VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA IDENTIDADE DIGITAL

Por João Marcelo

SAO PAULO – O governo federal, juntamente com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), deram um passo importante, na última segunda-feira, dia 15, para a criação da identidade digital. Foi assinado um acordo de cooperação entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministério da Economia e a Secretaria-Geral da Presidência da República para implementar a Identificação Civil Nacional (ICN), que tem como base a identificação por biometria. Até agora mais de 120 milhões de brasileiros já têm a impressão digital cadastrada no sistema.

Presente na cerimônia para assinar o acordo, o ministro da economia, Paulo Guedes, disse que a iniciativa demonstra que o Executivo e o Judiciário estão trabalhando juntos pelo cidadão. “Estamos juntos nesse trabalho; de um lado, com essa base de dados biométrica riquíssima e, do outro, a digitalização dos serviços. Isso é fundamental para a segurança das transações financeiras que vêm pela frente”, afirmou.

A ação facilitará a vida do cidadão em diferentes esferas, pois servirá de base para comprovação de identidade em diversas situações. Como o embarque em viagens nacionais utilizando a validação biométrica e a prova de vida para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A identidade digital será gerada por um aplicativo gratuito fornecido pelo Governo Federal, que pode ser utilizado em smartphones e tablets com sistemas Android e iOS. A ferramenta tem o formato de “carteira eletrônica”, o que permite que ele agregue outros documentos, como o Cadastro Pessoa Física (CPF), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Título Eleitoral.

Atualmente no Brasil, o novo modelo de RG (Registro Geral) já possibilita que o cidadão agregue esses documentos em um único registro e tenha acesso a uma versão digital do RG, mas o ICN será ainda mais completo.

A Identidade Civil Nacional terá a segurança como principal característica, uma vez que impossibilitará que alguém tente se passar por outra pessoa na hora da identificação em qualquer situação. Isso só será possível pois será utilizado os dados biométricos, que são únicos em cada indivíduo. Os dados são os mesmos coletados pela Justiça Eleitoral quando o cidadão se cadastra como eleitor.