Messina Denaro arrestato, Pino Maniaci si taglia i baffi dopo 50 anni: “Promessa mantenuta”

ROMA – Il giornalista Pino Maniaci è un uomo di parola. Aveva promesso che se il boss Matteo Messina Denaro fosse stato arrestato avrebbe tagliato i suoi baffi. E così è stato. Durante la diretta sull’emittente televisiva Telejato, il giornalista ha invitato il suo barbiere di fiducia ad entrare in studio, per un taglio che non avveniva da 50 anni.

“Abbiamo pure lo spumante, hanno portato i dolcini. Siamo tutti pronti a festeggiare”, ha esordito il giornalista mentre si preparava a dire addio agli storici baffoni. “Mi viene da piangere” il commento durante il taglio del marchio di fabbrica del giornalista. “Ma quello io sono?- lo sgomento al primo sguardo a fine lavoro- Cinquant’anni di onorato servizio. I miei baffi erano come i capelli di Sansone”.