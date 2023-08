Si aggravano le condizioni di salute di Messina Denaro, è ricoverato in ospedale

PALERMO – In peggioramento le condizioni di salute del capomafia Matteo Messina Denaro. Il boss, affetto da un tumore, è stato ricoverato all’ospedale San Salvatore a L’Aquila. Dal 16 gennaio, giorno della sua cattura in una strada accanto a una clinica privata di Palermo, è detenuto nel supercarcere del capoluogo abruzzese. Messina Denaro si sottopone periodicamente a dei cicli di chemioterapia in una stanza allestita appositamente all’interno del penitenziario abruzzese.

LENTO MA COSTANTE PEGGIORAMENTO

Le condizioni del boss sarebbero in lento ma costante peggioramento da diverso tempo. Nelle scorse settimane il boss aveva subito anche un piccolo intervento di carattere urologico nell’ospedale San Salvatore de L’Aquila.

IL LEGALE: “URGENTE IL RICOVERO IN OSPEDALE”

“Visto lo stadio al quale è arrivata la sua malattia non può più stare in carcere”, ha affermato nel pomeriggio al telefono con la Dire il legale del boss, Alessandro Cerella, del foro di Vasto. Cerella, che insieme con la collega Lorenza Guttadauro, nipote di Messina Denaro, difende l’ex latitante, poi aggiunge: “Non mangia e si alimenta soltanto con succhi di frutta. Viste le condizioni di salute, c’è soltanto un luogo idoneo alla sua detenzione: l’ospedale”. Per questo, il legale si è detto pronto “anche a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, se necessario”.

Alessandro Cerella, legale di Matteo Messina Denaro