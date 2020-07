Autostrade, Salvini: “Toninelli come un fesso festeggia che i Benetton fanno i soldi”

ROMA – “Gli italiani ci mettono dei soldi per cui i risparmiatori che hanno i soldi alle Poste diventeranno azionisti di autostrade. Lo sanno? Ma se e’ contento Toninelli… Cuor contento ciel l’aiuta“, dice Matteo Salvini ad Agora’.

LEGGI ANCHE: Autostrade, il M5s festeggia:”Benetton fuori, solo Conte poteva ottenere questo risultato”

Ma voi perche’ in due anni non avete deciso? “Ha scelto il presidente del consiglio, senza scegliere. Ha scelto di non scegliere, come sempre”. Salvini, invece, chiede al governo di prorogare le scadenze fiscali di luglio. “Invece Toninelli ride come un fesso e festeggia come un fenomeno il fatto che i Benetton abbiano fatto i soldi…“.