100.000 tamponi gratis per turisti e residenti della Valle d’Aosta

AOSTA – Circa 100.000 tamponi rapidi gratuiti, a disposizione dei turisti e dei residenti che ne faranno richiesta per le partenze e i rientri. Li annuncia l’assessore Jean-Pierre Guichardaz durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell’indagine sul turismo 2021 di questo pomeriggio.

“La legge ristori– aggiunge- prevede un potenziamento del servizio di tamponi e tamponamenti gratuiti, per permettere a chi viene nella nostra regione di poterne usufruire gratuitamente”. E aggiunge: “Metteremo a disposizione anche tamponi molecolari gratuiti in quanto sappiamo che ci sono degli stati confinanti come la Francia che necessitano per il rientro di questo tipo di verifica”.

LEGGI ANCHE: L’emergenza legata al ghiacciaio Planpincieux a Courmayeur sarà superata in cinque-dieci anni