Tg Cinema, edizione del 16 giugno 2021

‘LUCA’ DI ENRICO CASAROSA DAL 18 GIUGNO SU DISNEY+

Celebrazione dell’amicizia, attraverso il rapporto Luca e Alberto, e omaggio alla tradizione italiana con ricette, musica e paesaggi. Ma anche crescita personale e corse in Vespa. Sullo sfondo Monterosso. Questo è ‘Luca’, il nuovo film Disney e Pixar, in arrivo il 18 giugno su Disney+. Alla regia il candidato all’Oscar Enrico Casarosa che ci ha raccontato, in collegamento dalle Cinque Terre, la sua amicizia speciale che ha ispirato la pellicola animata, prodotta da Andrea Warren.

‘ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO’, REBOOT IN LAVORAZIONE

A distanza di quasi cinquant’anni il film simbolo del genere buddy con Bud Spencer e Terence Hill torna a rivivere sul grande schermo: non un remake ma un reboot omaggio ad un film che è diventato di culto per più di una generazione. Sono partite le riprese del nuovo ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ – dal 2022 in sala con Lucky Red – diretto dagli YouNuts! e con protagonisti Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi e con Christian De Sica. Era il 1974 quando ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ è esploso nelle sale italiane, diventando in poco tempo uno dei film di più grande successo al box office, oltre che una delle opere più amate dell’acclamata coppia.

‘I GIORNI DELL’ABBANDONO’, AD AGOSTO IL CIAK A BOSTON

Natalie Portman si prepara per l’inizio delle riprese di ‘The Days of Abandonment’, il film HBO basato sul romanzo ‘I giorni dell’abbandono’ di Elena Ferrante. Il primo ciak sarà battuto ad agosto a Boston. L’attrice Premio Oscar, qui anche in veste di produttrice esecutiva, interpreterà Tess che, dopo aver abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile, è stata lasciata dal marito. La pellicola, scritta e diretta da Maggie Betts, è il viaggio di una donna alle prese con una profonda crisi tra maternità e identità femminile. Nel 2005, dalla stessa opera, è stato tratto il film omonimo di Roberto Faenza con Margherita Buy e Luca Zingaretti.

MARINELLI E BORGHI DI NUOVO INSIEME SUL SET DE ‘LE OTTO MONTAGNE’

Luca Marinelli e Alessandro Borghi di nuovo insieme sullo schermo, dopo ‘Non essere cattivo’ di Claudio Caligari. I due attori sono sul set del film ‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Le riprese della pellicola – tratta dal libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017 – sono appena iniziate in Valle d’Aosta. Il film racconta una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che si fanno nella vita. Sullo sfondo le montagne che i protagonisti devono scalare fisicamente e psicologicamente. Prossimamente nelle sale italiane un racconto universale sull’inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri. Nel cast anche Filippo Timi ed Elena Lietti.