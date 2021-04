Nuovi lockdown in Basilicata, in zona rossa nove comuni del Potentino

POTENZA – Nuovi comuni in lockdown in Basilicata. Con decorrenza da domani 17 aprile e fino al giorno 25 il presidente della Regione, Vito Bardi, ha firmato l’ordinanza con cui si applicano le disposizioni per il contenimento del contagio adottate per la zona rossa nei comuni di Atella, Filiano, Rapone, Ripacandida, Rotonda e Ruvo del Monte, tutti del potentino. L’ordinanza, inoltre, proroga le stesse misure nei comuni di Castelmezzano, Pomarico e Palazzo San Gervasio.