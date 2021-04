Supreme Court rejects appeal against Lula and makes him eligible in 2022

By João Marcelo

SAO PAULO – The Supreme Federal Court (STF) decided on Thursday, the 15th, to reject the appeal by the Attorney General’s Office (PGR) seeking to reverse the annulment of the ex-president Luiz Inácio Lula da Silva’s convictions imposed by the Federal Justice of Paraná , in Operation Lava Jato. Eight ministers, Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia and Luís Roberto Barroso, voted for the rejection of the appeal and three ministers voted for acceptance, namely Nunes Marques, Marco Aurélio Mello and Luiz Fux.

With this decision, Lula remains eligible for the 2022 elections and the ex-president has already declared that if “necessary” he will be a candidate next year. “If necessary I will be a candidate, to win the elections of a fascist, who is Bolsonaro, a genocide, for being the main responsible for the chaos in the pandemic”, he said in an interview with the Argentine TV channel C5N after the decision of the STF. He stressed, however, that he will not necessarily be the candidate of the Workers Party (PT) “I am in good health, but it does not have to be me. We can choose someone who can represent the progressive sectors of Brazil” concluded Lula.

Shortly after the Supreme Court decided to overturn the condemnations of former President Luiz Inácio Lula da Silva, President Jair Bolsonaro used his weekly live to make comparisons between his government and that of the PT. Bolsonaro said corruption in the past was widespread and, alongside Caixa Econômica Federal president Pedro Guimarães, compared the bank’s profit in PT governments and in its management.

BRASILE. VIA LIBERA DALLA CORTE SUPREMA, LULA SI PUÒ CANDIDARE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – È stato respinto dal Supremo Tribunal Federal (Stf), l’appello contro la sentenza della giustizia federale dello Stato di Paranà che aveva annullato le condanne a carico dell’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva. A presentare la richiesta di ribaltare la sentenza era stata la Procuradoria-Geral da Republica (Pgr).

I giudici che hanno votato per respingere il ricorso sono stati otto: Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lucia e Luis Roberto Barroso. Tre si sono invece espressi a favore del ricorso: Nunes Marques, Marco Aurelio Mello e Luiz Fux.

In virtù di questa decisione Lula continua a essere eleggibile per le presidenziali previste nel 2022. L’ex capo di Stato ha dichiarato che presenterà la sua candidatura se dovesse “essere necessario”. “Se fosse necessario mi candiderei per battere quel fascista che si chiama Bolsonaro” ha detto Lula in riferimento all’attuale presidente.

L’ex capo di Stato, nel corso di un’intervista con l’emittente argentina C5N rilasciata dopo la sentenza, ha proseguito definendo l’attuale presidente “un genocida, in quanto maggiore responsabile del caos provocato dalla pandemia”.

Lula ha evidenziato inoltre che non dovrà essere necessariamente lui il candidato del Partido dos Trabalhadores (Pt), forza politica che ha contribuito a fondare nel 1980 e di cui è stato primo presidente. “Godo di buona salute, ma non è comunque detto che debba essere io a candidarmi” ha affermato Lula. “Possiamo scegliere qualcuno che rappresenti i settori progressisti del Brasile”.

Dopo che il Supremo Tribunal Federal si è espresso a favore del definitivo annullamento delle condanne all’ex presidente, Bolsonaro ha paragonato il suo governo con quello del suo predecessore nel corso della sua diretta social settimanale. Il presidente ha affermato che la corruzione prima era generalizzata. Poi, insieme al presidente della Caixa Economica Federal, Pedro Guimaraes, ha messo a confronto i profitti banche durante l’esecutivo guidato da Lula con quelli registrati durante il suo mandato.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECUSA RECURSO CONTRA LULA E O TORNA ELEGÍVEL EM 2022

Por João Marcelo

SAO PAULO – O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira, dia 15, rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) que buscava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impostas pela Justiça Federal do Paraná, na Operação Lava Jato. Oito ministros, Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso, votaram pela rejeição do recurso e três ministros votaram pela aceitação, são eles Nunes Marques, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux.

Com essa decisão, Lula continua elegível para as eleições de 2022 e o ex-presidente já declarou que se “for necessário” ele será candidato no ano que vem. “Se for necessário serei candidato, para ganhar as eleições de um fascista que se chama Bolsonaro, um genocida, por ser o maior responsável pelo caos na pandemia”, afirmou em entrevista ao canal de TV argentino C5N após a decisão do STF. Ele ressaltou, no entanto, que não necessariamente será o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT). “Tenho boa saúde, mas não tem, obrigatoriamente, que ser eu. Podemos escolher alguém que possa representar os setores progressistas do Brasil” concluiu Lula.

Logo após o Supremo Tribunal Federal ter decidido pela anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , o presidente Jair Bolsonaro usou sua live semanal para fazer comparações entre seu governo e o do petista. Bolsonaro afirmou que a corrupção, no passado, foi generalizada e, ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, comparou o lucro do banco nos governos petistas e em sua gestão.