Coronavirus, un volo riporterà a casa i 35 italiani in quarantena sulla Diamond Princess

ROMA – I 35 italiani bloccati in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess torneranno a casa. Li andrà a prendere un volo, come è stato, ieri, per Niccolò.

La Diamond Princess è ancorata al porto di Yokohama da undici giorni. I contagiati da Coronavirus a bordo sono 286 su 3.700 passeggeri, partiti un mese va per il viaggio in nave in Asia.

“Dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi subito al lavoro per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone. Oggi posso dirvi che partirà un volo anche per loro, lo abbiamo deciso ieri insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al ministro della Salute, Roberto Speranza”. Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri, lo scrive su Facebook. “Questa è l’Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c’è e non mancherà”, scrive Di Maio, “grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all’estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno”.