Coronavirus, Niccolò è arrivato in Italia. Ricoverato in isolamento allo Spallanzani

ROMA – Niccolò è tornato in Italia. Il ragazzo, 17 anni, era bloccato a Wuhan, in Cina, epicentro dell’epidemia di coronavirus.

“E’ appena giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma Niccolò, il 17 enne italiano rimpatriato dalla Cina. Il ragazzo è stato ricoverato per completare il periodo di isolamento. Seguirà il consueto bollettino medico”, ha comunicato la Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

“Atterrati a Pratica di Mare. Niccolò sta bene e presto potrà riabbracciare la sua famiglia”, aveva scritto in mattinata su Facebook il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

DI MAIO: “COMPLETATA L’EVACUAZIONE DEGLI ITALIANI”

“Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione Di tutti gli italiani”, ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Pratica Di Mare. “Niccolò è forte e in gamba e non potevamo permettere che restasse ancora. Ci siamo messi nei panni della famiglia e del ragazzo che avra’ sicuramente vissuto momenti difficili e abbiamo deciso di andarlo a prendere noi. Abbiamo mantenuto la promessa fatta a Niccolò e alla sua famiglia”, aggiunge Di Maio.