Di Maio sarà l’inviato speciale per il Golfo Persico. Tajani: “Non è il candidato del nostro governo”

ROMA – Luigi Di Maio sarà l’Alto Rappresentante della politica Ue nel Golfo Persico. A indicare il suo nome è proprio l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, che in una lettera che il Corriere pubblica in esclusiva, si legge: “Dopo una valutazione molto attenta, ritengo che il candidato più adatto sia Luigi Di Maio“.

La notizia, che circolava dal novembre scorso, aveva da subito catturato l’attenzione del web. Come al solito, la rete non aveva risparmiato l’ironia e il social era stato letteralmente inondato da meme con l’ex ministro grillino come protagonista.

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DI BORRELL

“In quanto ex ministro degli Esteri dell’Italia, Di Maio è dotato del profilo politico necessario, a livello internazionale, per questo ruolo. I suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo gli permetteranno di interloquire con gli attori rilevanti al livello appropriato- si legge nella lettera- Propongo dunque di nominarlo Inviato speciale dell’Ue per il Golfo, per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1 giugno 2023 e fino al 28 febbraio 2025. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Conto sul sostegno a Di Maio per sviluppare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo”.

TAJANI: “DI MAIO NON È IL CANDIDATO DEL NOSTRO GOVERNO”

Di Maio inviato in Qatar? “Una scelta legittima dell’Alto rappresentante Borrell, ma non è il candidato del nostro governo”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a Mezz’ora in più.

FONTI LEGA: “DA BRUXELLES SCELTA VERGOGNOSA SU DI MAIO”

“Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba”, si legge sui social della Lega che commentano la scelta dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue. È “inaccettabile che Bruxelles indichi Di Maio come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. Abbiamo fior fiore di diplomatici in Italia, ma in Europa che fanno? Nonostante la scelta democratica di milioni di italiani per un governo di centrodestra, i burocrati si ostinano a pescare dal mazzo di grillini e Pd. È semplicemente vergognoso”, ha detto deputato della Lega e vicesegretario del partito Andrea Crippa, membro della commissione Affari Esteri.