Ricciardi: “Milano e Napoli dovevano essere rosse già a inizio ottobre”

ROMA – “Io lo dicevo da inizio ottobre che Napoli e Milano dovevano essere zona rossa. Questo è un virus rapidissimo, specializzato a diffondersi, servono risposte rapide e non dopo 2-3 settimane“. Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, parlando a L’Aria di domenica su La7.

“Speranza si rapporta con gli altri ministri e le Regioni, questo causa ritardi enormi. Se avessimo preso decisioni settimane fa, ora avremmo un appiattamento della curva e invece dovremo aspettare ancora un po’”, conclude.

IL VACCINO

“L’antivaccinismo è nato coi vaccini, non mi sorprende che esista. Anche Gandhi inizialmente era contro il vaccino contro la poliomelite, poi disse che si era trattato del più grande errore della sua vita. Il vaccino antic-covid sarà sicuro, sarà messo in circolo solo dopo i controlli necessari”, spiega Ricciardi.

“Sicuramente un vaccino arriverà, ci dovremo preparare ed elaborare strategie per qualsiasi circostanza“, aggiunge parlando del suo arrivo per fine gennaio in Italia.