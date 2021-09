Il Garante porta il saluto agli studenti di Macerata, Treia, Pollenza Pieve Torina e Muccia

ANCONA – In occasione dell’avvio dell’anno scolastico il Garante regionale, Giancarlo Giulianelli, incontra alcune classi del Convitto nazionale Leopardi e della scuola primaria Salvo d’Acquisto facente parte dell’Istituto comprensivo Enrico Mestica di Macerata.

“Rinnovo a tutti voi – ha sottolineato rivolgendosi agli studenti– l’invito a tenere sempre alto il confronto ed il dialogo, a ripartire con la necessaria determinazione e con la speranza che, superato questo lungo e complesso periodo determinato dalla pandemia, il futuro sappia regalarvi pagine di vita ricche di soddisfazioni”.

Seconda tappa del Garante in alcune scuole di Treia, Pollenza, Pieve Torina e Muccia, accompagnato da amministratori locali con i quali ha avuto modo di confrontarsi su diversi progetti in cantiere.

Giulianelli non ha mancato di ricordare come gli studenti che frequentano le scuole dei comuni colpiti dal terremoto abbiano dovuto affrontare, nel corso di pochi anni, due emergenze di vaste dimensioni. “A tutti noi corre l’obbligo – ha concluso – di non abbassare mai la guardia e, per quanto possibile, di creare le condizioni affinchè la scuola ritorni a fornire continuità e certezze. Due elementi imprescindibili che sono stati messi in discussione dalle emergenze con le quali siamo costretti a convivere. Ma dobbiamo e possiamo farcela attraverso il contributo e la collaborazione di quanti sono chiamati ad interagire quotidianamente con il mondo della scuola”.