Primo confronto tra il Garante delle Marche e il prefetto di Ancona

ANCONA – I minori stranieri non accompagnati, il territorio e la comunità sono stati tra i temi affrontati nel primo incontro tra il Garante regionale dei diritti alla persona delle Marche, Giancarlo Giulianelli e il prefetto di Ancona, Darco Pellos. Una “prima, importante occasione di confronto, alla quale è intenzione dell’Autorità di garanzia far seguire ulteriori appuntamenti con i prefetti delle altre quattro province”, sottolinea in una nota la Regione.

L’obiettivo è “approfondire la conoscenza della realtà marchigiana, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti di competenza del Garante e avviare la costruzione di percorsi condivisi per cercare soluzioni ai problemi emergenti”. Oggi, sottolinea Giulianelli, “sono state poste le basi per rinsaldare il legame di fattiva collaborazione interistituzionale. Abbiamo avviato un dialogo fruttuoso e propositivo con il prefetto Pellos, che ha permesso di confrontarsi su diverse tematiche, con un’attenzione al nostro territorio e alla comunità marchigiana”. Dopo questo primo incontro conoscitivo, conclude il Garante, “non mancheranno altri momenti di confronto, che ci permetteranno di condividere proposte d’intervento e nuove progettualità”.