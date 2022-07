Europei di nuoto, lavori in corso a Roma per le nuove piscine del Foro Italico

ROMA – Meno di un mese agli Europei di nuoto a Roma, in programma dall’11 al 21 agosto, e nel Parco del Foro Italico sono a pieno regime i lavori di costruzione delle piscine temporanee che ospiteranno le gare di nuoto sincronizzato e i tuffi dalle grandi altezze. A occuparsi della realizzazione degli impianti è Fluidra, leader mondiale nel campo delle tecnologie e delle soluzioni per piscine e mondo wellness.

EUROPEI DI NUOTO: LE NUOVE PISCINE

La prima vasca misurerà 31x21x3 metri e sarà utilizzata dagli atleti del sincro grazie alla trasformazione dello stadio Pietrangeli, ex Pallacorda, mentre la seconda è di dimensioni 17x17x6 metri, più profonda dunque per i tuffi, che saranno ospitati nell’area dei campi 1 e 2 collocati tra il Circolo del Tennis e lo stadio Olimpico.

Entrambe verranno realizzate con la tecnologia in pannelli Skypool di Fluidra, adotteranno le tecnologie dei brand AstralPool e Zodiac, e sono state costruite e collaudate nello stabilimento di Polinyà, a Barcellona. Oltre alla realizzazione di queste due vasche temporanee, Fluidra sostituirà i sistemi di filtrazione della piscina costruita all’interno del Foro Italico nel lontano 1936. La piscina già era filtrata grazie a un sistema AstralPool fornito in occasione dei Mondiali di nuoto del 1994, ora invece sarà dotata di un sistema di filtrazione AstralPool di ultima generazione.

Per il trattamento delle acque delle piscine temporanee, invece, verrà utilizzato un sistema ‘plug and play’ compatto e trasportabile sviluppato da AstralPool appositamente per eventi a termine: il sistema Nefrona racchiude infatti nello stesso monoblocco la tecnologia per la disinfezione e la filtrazione oltre alle pompe per il sistema di ricircolo che – insieme – concorrono a garantire le condizioni perfette per la balneazione.

Il coinvolgimento del Gruppo Fluidra ai Campionati Europei di Nuoto di Roma rientra nell’accordo siglato tra l’azienda e la LEN, la Federazione europea di nuoto, nell’agosto 2021: un accordo quadriennale che rende Fluidra Partner Ufficiale e di conseguenza azienda responsabile degli impianti e attrezzature temporanee. “Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo”, ha commentato José R. Fornieles, General Manager di Fluidra EMEA e LATAM per la business unit di piscine commerciali, wellness, fontane e lagune. “Le alleanze che stiamo stringendo con le principali organizzazioni mondiali di sport acquatici dimostrano la nostra posizione di leader nella realizzazione di piscine pubbliche impianti sportivi, posizione che speriamo di continuare a rafforzare in futuro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it