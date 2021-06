Musumeci riceve in Sicilia l’ambasciatore tedesco per parlare di cultura e migranti

PALERMO – Intensificare gli scambi tra le istituzioni culturali tedesche e quelle siciliane è stato il comune auspicio emerso dall’incontro che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha avuto con l’ambasciatore della Germania in Italia, Viktor Elbling, ricevuto a Palazzo d’Orleans. “Nel corso del cordiale colloquio, durato quasi un’ora, è stato affrontato anche il tema dei migranti“, spiega una nota della Regione Siciliana. Il diplomatico ha evidenziato “l’apertura della Germania alla proposta di ricollocamento” e ha auspicato che “anche gli altri Paesi europei possano superare le attuali diffidenze”. Musumeci ha ringraziato l’ambasciatore per la visita e ha voluto ricordare il contributo fornito alla Germania “dalle migliaia di lavoratori siciliani che negli anni Cinquanta hanno scelto quel Paese per mettervi a profitto le proprie braccia e la propria esperienza”.

