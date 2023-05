Emma apre ‘Road to Battiti’: le prossime tappe e i cantanti sul palco

ROMA – Ai nastri di partenza l’evento musicale più atteso dell’estate. A fine giugno riparte Radio Norba Battiti Live, che come ogni anno porta nelle piazze pugliesi i grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale. In attesa di scoprire cast e programma della ventunesima edizione, che sarà trasmessa anche quest’anno a luglio su Italia 1, la voce si scalda con ‘Road to Battiti’, un evento itinerante che vedrà esibirsi 10 artisti in altrettante città della Puglia.

LEGGI ANCHE: Achille Lauro, Elettra e Michielin, con la vela a Genova arriva la grande musica

LEGGI ANCHE: Radio Zeta Future Hits Live 2023: svelato il cast completo

LEGGI ANCHE: Da Tiziano Ferro a Elodie: svelato il cast di Radio Italia Live

‘ROAD TO BATTITI’: CAST E TAPPE DELL’EVENTO

Ad aprire ‘Road to Battiti’ è stata Emma lo scorso 13 maggio da Canosa di Puglia, seguita il 14 maggio da Achille Lauro e Rosa Chemical. Gli abbinamenti nome-tappa saranno svelati di settimana in settimana su Radio Norba e i canali social. Tutte le ‘performance on the road’ saranno successivamente trasmesse in una delle cinque puntate del Radio Norba Battiti Live.

I protagonisti del ‘Road To Battiti’ sono, in ordine sparso:

– Pinguini Tattici Nucleari

– Emma

– Boomdabash

– Mr Rain

– The Kolors

– Achille Lauro

– Matteo Paolillo

– Rosa Chemical

– Articolo 31

– Marco Mengoni

Queste le tappe:

– 13 maggio a Canosa di Puglia

– 14 maggio a Barletta

– 20 maggio a Massafra

– 21 maggio a Mesagne

– 27 maggio a Fasano

– 28 maggio a Taranto

– 3 giugno a Vieste

– 4 giugno a Peschici

– 7 giugno a Marina di San Foca

– 29 giugno a Giovinazzo.